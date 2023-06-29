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Çayırova protokolü kent bayramlaşmasında buluştu

Çayırova’da geleneksel kent bayramlaşması, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Çağdaşkent Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Çayırova protokolü kent bayramlaşmasında buluştu

29 Haziran 2023 Perşembe 14:45

Kent bayramlaşması programına AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Servet Günay, ilçe protokolü, muhtarlar, STK temsilcileri ve Çayırovalılar katılım sağladı. Programda açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, Kurban Bayramı’na ulaşmanın coşkusunu yaşadıklarını dile getirirken, “Birlik ve beraberliğimizin pekiştiği Kurban Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim hep birlikte nice bayramlar kutlamayı nasip etsin” dedi. Başkan Çiftçi’nin ardından konuşan Tipioğlu ise tüm herkesin Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Programa katılanların bayramlaşmasının ardından, Çayırova Geleneksel Kent Bayramlaşması sona erdi.


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