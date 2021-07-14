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Çiftçi, “ 15 Temmuz’da milletimiz iradesine sahip çıktı”

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Çiftçi, ' 15 Temmuz'da milletimiz iradesine sahip çıktı”

14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:59

15 Temmuz gecesi milletimizin tıpkı bir asır evvel Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde olduğu gibi bağımsızlığına, onuruna  ve istikbaline kast eden elleri kırarak, bir kez daha iradesine sahip çıktığını ifade eden Başkan Çiftçi’nin mesajı şöyle:”  Siyasi tarihimizin en büyük ihanetlerinden biri, milletimizin fedakârlığı, cesareti ve mücadelesi sayesinde demokrasi zaferine dönüştü. Karanlığın ülkemizin üzerine bir kâbus gibi çöktüğü gecede, minarelerden yükselen salalar, aydınlığın müjdecisi oldu. Vatan topraklarının şehit kanlarıyla sulandığı o gece sabaha dönerken, güneş sadece bir sonraki günü değil, milletimizin geleceğini de aydınlatarak doğmuştur. Şüphesiz bu zaferde en büyük pay sahibi "Gün, vatana sahip çıkma günüdür" diyerek tanklara, uçaklara, ölüm kusan silahlara meydan okuyan aziz şehitlerimiz ile gazilerimizdir. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyorum.”

ÇAYIROVA’DA 15 TEMMUZ PROGRAMI
Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile Çayırova Kaymakamlığı ve Çayırova Belediyesinin düzenlediği program saat 11.00’da 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi’nde düzenlenecek anma programı ile başlayacak. Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve beraberindeki protokol üyeleri saat 12.00’da Şekerpınar Şehitliği’ni ziyaret edecek. Saat 12.30’da Çayırova Merkez Camii’nde Mevlid-i Şerif okunacak. Akşamki program saat 20.00’da Mehmet Akif İlkokulu’ndan Çayırova Polis Karakolu önüne yapılacak Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü ile başlayacak. Alanda saat 21.00’de saygı duruşu, İstiklal Marşı, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile devam edecek programda Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapacak. Sinevizyon, kum sanatı gösterisi ve Ömer Karaoğlu konseri ile devam edecek programda saat 00.00’da Kuran’ı Kerim Tilaveti ve duanın ardından okunacak sala sonrasında demokrasi nöbeti sabaha kadar devam edecek.

 

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