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Çiler Gebze'nin Önemini Vurguladı!

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler Gebzenin öneminden söz etti.

Çiler Gebze'nin Önemini Vurguladı!

21 Şubat 2017 Salı 14:55

 “GEBZE TİCARET ODASI” Yönetim Kurulu Başkanı NAİL ÇİLER “VERGİ HAFTASI”nı Bir Açıklama Yaparak Kutladı.
1989 yılından beri her yıl Şubat ayının son haftasında vergi bilincinin tüm topluma benimsetilmesi adına “Vergi Haftası” nı kutluyoruz.

GEBZE TİCARET ODASI’nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak, üyelerimizden gelen talep doğrultusunda dile getirdiğimiz “VERGİDE ÖDÜLLENDİRME SİSTEMİ”ne ilişkin talebimizin de bu dönemde cevap bulması ayrıca sevindirici, sistemi kolaylaştırıcı ve gurur vericidir. Vergi Haftası, “ekonominin kalbi” olarak nitelendirdiğimiz, son açıklanan verilere göre 72 ilden daha fazla vergi ödeyen bölgemiz, bu rakamda büyük pay sahibi olan, çoğu ilde bir tane vergi dairesi mevcutken, ilçe olarak 2 adet vergi dairesine ev sahipliği yapan GEBZE’miz için ayrıca önem taşımaktadır.

Devletlerin temel finansman kaynağı olan ve ülkelerin gelişmesine doğrudan etki eden “vergi” konusunda yapılan düzenlemeler ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele eylem planları ile vergi tahsilatında önemli bir artış sağlanması amaçlanmıştır. Yasal düzenleme ve çalışmaların yanında asıl amaç; mükelleflerin vergilerini gönüllü olarak verir hale getirilmesidir.

Vergilerini ödeyerek ülkemizin gelişimine katkı sağlayan tüm mükelleflerimize, görevlerini özenle yerine getiren tüm vergi dairesi ve maliye çalışanlarına teşekkürlerimi iletiyor, vergilerimizin ülke gelişimindeki rolünün bilinciyle “Vergi Haftası” nı kutluyorum.

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