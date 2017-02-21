GEBZE TİCARET ODASI’nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak, üyelerimizden gelen talep doğrultusunda dile getirdiğimiz “VERGİDE ÖDÜLLENDİRME SİSTEMİ”ne ilişkin talebimizin de bu dönemde cevap bulması ayrıca sevindirici, sistemi kolaylaştırıcı ve gurur vericidir. Vergi Haftası, “ekonominin kalbi” olarak nitelendirdiğimiz, son açıklanan verilere göre 72 ilden daha fazla vergi ödeyen bölgemiz, bu rakamda büyük pay sahibi olan, çoğu ilde bir tane vergi dairesi mevcutken, ilçe olarak 2 adet vergi dairesine ev sahipliği yapan GEBZE’miz için ayrıca önem taşımaktadır.
Çiler Gebze'nin Önemini Vurguladı!
Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler Gebzenin öneminden söz etti.
GEBZE TİCARET ODASI’nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak, üyelerimizden gelen talep doğrultusunda dile getirdiğimiz “VERGİDE ÖDÜLLENDİRME SİSTEMİ”ne ilişkin talebimizin de bu dönemde cevap bulması ayrıca sevindirici, sistemi kolaylaştırıcı ve gurur vericidir. Vergi Haftası, “ekonominin kalbi” olarak nitelendirdiğimiz, son açıklanan verilere göre 72 ilden daha fazla vergi ödeyen bölgemiz, bu rakamda büyük pay sahibi olan, çoğu ilde bir tane vergi dairesi mevcutken, ilçe olarak 2 adet vergi dairesine ev sahipliği yapan GEBZE’miz için ayrıca önem taşımaktadır.