CUMHURBAŞKANI BAKANLARI AÇIKLADI YENİ DÖNEME CANLI ŞAHİTLİK YAPTIK

CUMHURBAŞKANI SN. ERDOĞAN MECLİS’TE YEMİN ETTİ

YENİ BAKANLAR KURULU ÜYELERİNİ AÇIKLADI. 50 YILA YAKLAŞAN GAZETECİ VE BELGESELCİ OLARAK SİYASİ TARİHİMİZE BİR KEZ DAHA CANLI ŞAHİTLİK ETTİK

YENİ DÖNEM DEVLET VE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ DAİM OLSUN DİYORUZ.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2593077740846817&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

CUMHURBAŞKANI BAKANLARI AÇIKLIYOR

CUMHURBAŞKANI SN. ERDOĞAN YENİ DÖNEMİN BAKANLAR KURULU ÜYELERİNİ CANLI YAYINDA AÇIKLAMASINA CANLI ŞAHİTLİK YAPIYORUZ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=967156427652928&id=100064601625836&mibextid=qC1gEa

CUMHURBAŞKANININ TBMM’DE YEMİN TÖRENİ

CUMHURBAŞKANI SN. ERDOĞAN’IN TBMM’DE YEMİN EDİP YENİ DÖNEMİN 13. CUMHURBAŞKANI OLARAK TBMM’DE YAPTIĞI KONUŞMASINA CANLI ŞAHİTLİK YAPTIK

YENİ DÖNEM DEVLET VE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ DAİM ALLAH CC YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=649596243870424&id=100064601625836&mibextid=qC1gEa

CUMHURBAŞKANI’NIN KONUŞMASINDAN NOTLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde bir basın toplantısı düzenleyerek, Türkiye Yüzyılı’nın Cumhurbaşkanı yardımcısını ve kabinesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve başlama törenine katılan liderler onuruna Çankaya Köşkü’nde yemek verdi. Demokrasinin gücüne güç katan bir seçim sürecinin tamamlandığını belirten Erdoğan, ülke tarihinde pek çok ilke sahne olan seçimlerin Türkiye’ye ve Türk milletine hayırlı olması dileğinde bulundu.

Türkiye’nin 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta sadece birer seçim yapmadığını, gelecek asrının nasıl olacağına da karar verdiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletimiz iradesiyle birlikte istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti 2 bin 200 yılı aşan devlet geleneği ile 1000 yılı aşan millet şuuruyla asırlara sâri birlikte yaşama kültürüyle kendi mecrasında akmaya devam edeceğini göstermiştir. 1000 yıldır Anadolu topraklarını aşkla yeşerten bu ırmağın yatağını hiçbir gücün değiştiremeyeceği bir kez daha anlaşılmıştır. Türkiye bugün dünden daha güçlüdür, demokrasimiz her zamankinden daha kuvvetlidir. Yarınlarımız 28 Mayıs öncesine göre daha aydınlıktır” dedi.

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde sandığa tercihini demokratik usullerle yansıtan vatandaşların her birine teşekkür eden Erdoğan, “Şahsımı bir kez daha Cumhurbaşkanlığına layık gören vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı’ndaki ortaklarımıza destekleri için teşekkürlerimi iletiyorum. Dedi.

Eski kabine üyelerine teşekkür

“85 milyon vatandaşımızla birlikte bizim için dua eden yüz milyonların da umudunu taşıdığımızın farkındayız.” diyen Erdoğan, “Bundan sonra da canımız pahasına bu emanete sahip çıkacağız. Göreve başlama törenimizde ifade ettiğim ilkeler temelinde 85 milyonun birliği, dirliği, kardeşliği, refahı ve esenliği için engellere aldırmadan zorluklar karşısında yılmadan çalışacağız. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak tüm Türkiye’ye hizmet edeceğiz. Şimdiye kadar beraber çalıştığımız, nice sorunu birlikte çözdüğümüz, nice badireyi beraber aştığımız eski kabine üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. 28. dönem milletvekili olarak yüce Meclis’te ülkemize hizmet mücadelesini sürdürecek mesai arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bu arkadaşlarımız milletimize yaptıkları hizmetlerle, ülkemize kazandırdıkları eserlerle Cumhurbaşkanı Hükümet Sisteminin ilk üyeleri olarak adlarını şimdiden tarihe yazdırmışlardır. Rabbim hepsinden razı olsun diyorum. Yeni mesai arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Yeni kabinemiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Yeni kabine üyelerimizin her birine başarılar diliyorum” değerlendirmesini yaptı.

İŞTE YENİ KABİNE…

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak

Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

Millî Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin

Millî Savunma Bakanı: Yaşar Güler

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu

Hülya Keklik- Mehmet Kalay