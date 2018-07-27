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Darıca'da Silahlı Yaralama

4 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Darıca'da Silahlı Yaralama

27 Temmuz 2018 Cuma 17:01

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Darıca'da tabancayla 4 kişiyi yaraladığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 17 Haziran'da H.E, E.E, R.Ç. ve O.A'nın, Kazım Karabekir Mahallesi Cömert Sokak'ta tabancayla açılan ateş sonucu yaralanmasına ilişkin çalışma yapan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtlarından saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin Adem K (32), olduğunu belirledi.

Ekipler, fiziki ve teknik takibin ardından düzenlenen operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Adem K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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DaricaSilahYaralamaGebze
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