Darıcalılar Gecesinde Müzik Ziyafeti

Program öncesi Darıcalılar Dernek Yönetimi ilçe protokolünü yemekte ağırlarken, program TRT Sanatçısı Talat Er konseriyle başladı. Darıcalılar Dernek Başkanı Aydın Özdinçer programda yaptığı selamlama konuşmasında, “böyle güzel bir etkinlikte ilçemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz, Belediye Başkanımız Şükrü Karabacak’a ilçemizde düzenlediği bu güzel etkinlikten dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

BU AKŞAM DOYDUĞUMUZ ŞEHİR DARICADAYIZ

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise konuşmasına geceye katılan herkesi selamlayarak başlarken, “Bu akşam doyduğumuz şehrimiz Darıca’dayız. Bir Gönül Birlikteliği olan Şehirler ve Kültürler Kaynaşması Programımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bu gece bir çok kültürden insana ev sahipliği yapan kültür mozaiği, çok renkli bir şehir, hepimizin ortak şehri Darıca’dayız. Tarihi Ulu Çınarları, Kalesi, tarihi evleri, doğal güzelliğe sahip, üç burundan oluşan Bayramoğlu Adası, Bayramoğlu Halk Plajımız, tarihimizi aydınlatan Deniz Feneri, Türkiye’yi dünyaya tanıtan Hayvanat Bahçesi, Sancaktepesi, Cumhuriyet Meydanı, enginarı, kirazı, Çiroz Balığı, zeytini ve zerdesi,Çınaraltının maskotu pelikanı, Çocuklar Duymasın, Seksenler ve Doksanlar Dizisinin Senarist ve Yönetmeni Darıcanın Çocuğu Birol Güveni, Gazeteci Nezih Demirkent’i, Yazar Cevat Çapanı İle bir sevdadır Darıca diyoruz. Bu yıl şampiyon olarak ikinci lige çıkan Darıca Gençlerbirliği ile Darıca’dayız bu akşam. Biz Darıca’ya sevdalıyız. Biz Türkiye’ye sevdalıyız diyor, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. ”diyerek konuşmasını tamamladı.





Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ise konuşmasında Darıca’da bütün kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte vatandaşa en iyi şekilde hizmet etmek için çalıştıklarını ifade ederek, herkese iyi eğlenceler diledi.

Konuşmaların ardından Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ve Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, ünlü senarist Birol Güven’e geceye katkılarından dolayı bir plaket takdim ettiler. Konuşmaların ardından TRT Sanatçısı Ayşe Ekiz muhteşem konseriyle Darıcalılara müzik ziyafeti verdi.





