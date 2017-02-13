Demirci Kent Park Projesini İnceledi

Belediye Başkanı Demirci’nin özellikle önemsediği proje, 2017 yılı içerisinde hizmete açılacak.

Kent Park Şekilleniyor

Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci’nin ilçede başlattığı yatırım seferberliğinin bir ayağı olan Kent Park şekillenmeye başladı. Yaklaşık 10 Milyon Liralık bir maliyetle yapımı tamamlanacak proje ilçede ekonomik ve kültürel hayatı canlandıracak. İçerisinde alışveriş mekanları, restorantlar, kafeteryalar, dinlenme alanları ve çocuklara yönelik oyun alanlarının bulunduğu proje Çayırova’nın vizyonu olacak.

Demirci, “Hedefimiz Çayırova’ya Kent Kimliği Kazandırmak”

Çayırova’nın ilk vizyon projesi olan Kent Park’ın inşaat alanında incelemelerde bulunan ve projenin detaylarını ele alan Belediye Başkanı Şevki Demirci, ilçenin yeniliklerle bir kent kimliği kazanmaya başladığını söyledi. Gerek belediye yatırımları gerekse de Hükümet ve Büyükşehir işbirliğinde birçok yatırıma hayat verdiklerini açıklayan Demirci, Kent Park projesinin yeşiliyle bütünleşmiş bir sosyal yaşam alanı olacağını söyledi.

“Kentleşme ve Kentlileşme Mücadelesinin Startını Verdik”

Kent Park’ın sosyal, kültürel ve ticari dönüşümün yanı sıra ilçeye farklı bir değer katacağını da yaptığı açıklamalarda dile getiren Demirci, “Çayırovayı bölgenin yıldızı yapacak projelere imza atıyoruz. Vizyon projeler olarak belirlediğimiz Kent Park, Çayırova Kültür Merkezi, Cumhuriyet Mahallesi Kültür Merkezi ve Kent Meydanı ile kentleşme ve kentlileşme mücadelesinin startını verdik. İlk olarak Kent Park projemize başladık. Hemen akabinde 2 ayrı Kültür Merkezimizin ihalesine çıktık. Kent Meydanımızın da proje çalışmalarını tamamladık. Kısacası bu büyük 4 projemizi tamamlamak hedefi ile Çayırova’mızın dönüşümünün startını verdik.” dedi.