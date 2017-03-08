Demirci'den Kadınlar Günü Mesajı

Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Demirci, kadınlara yılın 365 günü değer veren bir inancın mensubu olduklarını, yaptıkları yatırımlarla kadınlara her anlamda imkanlar sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

Türk ve İslam toplumu kültüründe kadının çok önemli yeri bulunduğuna dikkat çeken başkan Demirci, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed'in, ‘Kadınlar hakkında size hayrı vasiyet ediyorum’ dediğini, Türk geleneklerinde kadının, lider anlamındaki ‘han’ sözcüğünden türetilen ‘hanım’ kelimesiyle adlandırıldığını kaydetti.

Başkan Demirci, “Toplumun temeli aile, ailenin temeli kadındır”

Demirci; “Toplumun temeli aile, ailenin temeli kadındır. Kadınlarımız her daim hak ettikleri konumda, ailenin ve toplumun merkezinde yer almışlardır. Eğitimden sağlığa, siyasal yaşamdan iş dünyasına kadar üstlendikleri sorumluluklarla Türk Milleti’nin geleceğe güvenle bakmasının teminatı olmuşlardır. Bir toplumun gelişme düzeyinin en önemli göstergelerinden biri, kadınların sahip olduğu özgürlük, toplumda taşıdığı saygınlık, üretim ve yönetimdeki yeridir. Günümüzde kadınlarımızın ekonomik, sosyal ve siyasal alanda ki etkinlikleri her geçen gün artıyor. Bizde Çayırova Belediyesi olarak kadınlarımızı sosyal yaşamda daha aktif bir konuma getirecek olan, bir dizi eğitim ve mesleki sanat kursları düzenliyoruz. Kadınlarımızın ailelerine ve yuvalarına destek olmasını sağlamak adına belediye olarak yenilikler yapıyoruz. Hem sosyal hayata daha fazla katılmalarını, hem hobilerini geliştirmek isteyenlerin meslek sahibi olmalarını sağlamak için Anne-Çocuk Kulüplerimiz, Bilgievlerimiz ve Gençlik Merkezlerimizde sanat ve mesleki eğitim kurslarımızın hizmet sahasını artırmaya devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, hayatımıza emekleriyle ve değerleriyle anlam katan tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlar, sağlık, huzur ve mutluluklar dilerim.” dedi.