Deprem Şehitlerini Unutmayacağız

Başkan Karabacak mesajında; “19 yıl önce meydana gelen ve binlerce vatandaşımızı yitirdiğimiz Marmara depremi, ülke olarak yaşadığımız en ağır felaketlerden birisi olarak hafızlardaki yerini korumaktadır. Asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem sonrası, ülkemiz adeta tek yumruk olmuş, kenetlenerek örnek bir mücadele sergileyip depremin ağır hasarlarını en kısa sürede atlatmıştır. Ülke olarak maalesef deprem kuşağında yer almaktayız. Geçmişte yaşadığımız acı tecrübelerden ders almak kaydıyla, gerek bireyler gerek yerel yönetimler ve gerekse hükümet olarak depreme karşı gerekli tedbirleri almak hayati önem taşımaktadır. Bizler yerel yönetimler olarak denetimsiz ve ruhsatsız binaların yapılmasını önlemek ve depreme uygun binalar inşa edilmesini kontrol etmek noktasında birinci derecede sorumluluk taşımaktayız. Her birey deprem gerçeğini her daim hatırlayarak depreme karşı her türlü hazırlığını yapmakla yükümlüdür. Deprem kuşağında yaşadığımızı asla unutmamalı ve tedbirlerimizi ona göre almalıyız.

Bu vesileyle; milletçe büyük acılar yaşadığımız 17 Ağustos Marmara Depreminin 19. yıldönümünde hayatını kaybeden tüm deprem şehitlerimizi rahmetle anıyor, geride kalan acılı ailelerine sabır diliyorum. Rabbim ülkemizi bu tür felaketlerden korusun, bizlere bir daha böyle büyük acılar yaşatması.” diyerek duygularını dile getirdi.