Depremden etkilenen gazetelere ikinci destek paketi onaylandı

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu 31. Dönem 6. Toplantısı, ikinci gün oturumunun ardından sona erdi. İstanbul’da bulunan Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen toplantıda, Kurumun 2022 Yılı Bilançosu, Gelir Tablosu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporu’nun oylanarak kabulünün ardından Yönetim Kurulu ibrası onaylandı. Daha sonra Yönetim Kurulunun teklif ve önergeleri; İlan İşleri, Hukuk İşleri ve Mali İşler Komisyonlarının görüşleri alınarak oylamaya sunuldu. Genel Kurul, oylama sonunda aşağıdaki kararları aldı.

Deprem bölgesindeki gazetelere maddi yardım yapılacak

Basın derneklerine ve azınlık gazetelerine verilecek 800 bin Türk Lirasının, deprem bölgesindeki 10 ilde yayınlanan gazetelere zarar durumlarına göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek şekilde dağıtılmasına karar verildi. Yardımdan, resmi ilan yayınlama hakkı bulunan veya bekleme süresi içerisinde bulunan gazeteler de yararlanabilecek. Gazeteler yardımdan faydalanmak için 31 Mart 2023 tarihine kadar başvuru yapabilecek. Yardımlar, gazetelerin idari ofislerinin hasar durumuna göre belirlenecek puanlamaya göre yapılacak.

Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin bazı hükümlerinden muafiyet

Deprem bölgesindeki 10 ilde yayınlanan gazeteler, Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliğinin asgari fiili satış şartlarına ilişkin hükümlerinden 1 Ocak 2024 tarihine kadar muaf olacak.

Bu gazetelere ait internet haber sitelerinin resmi ilan yayınlama talebine ilişkin 31 Mart 2023 olan başvuru süresi 30 Haziran 2023 tarihine, asgari trafik şartlarını yerine getirmeleri için daha önce 30 Eylül 2023 olarak belirlenen tarih ise 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzatıldı.

Ayrıca uygulama süresinin, depremin etkisinin devam etmesi halinde 3 ay veya daha fazla süreyle uzatılmasında Yönetim Kurulu yetkili kılındı.

Gazetecilere verilecek borç para miktarı artırıldı, ödeme süreleri uzatıldı

Basın İlan Kurumu tarafından afet bölgesindeki basında fikren ve bedenen çalışanlara verilen borç para miktarının iki kat artırılması önerisi de Genel Kurul tarafından kabul edildi. Deprem bölgesinde görev yapan basın çalışanları, alacakları borç paranın geri ödemesini 6 aya kadar erteleyebilecek.

Süreli yayınlara verilecek krediler için 2023 yılında yüzde 14,30 faiz uygulanacak.

Genel Müdür Erkılınç, basın sektörüne yönelik deprem raporunu sundu

Toplantıda Genel Müdür Cavit Erkılınç, Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat başkanlığında, Hukuk Müşaviri Bilal Kılınç ve şube müdürlerinin katılımı ile oluşturulan heyetin depremin etkilediği illerde yayınlanan gazetelere yönelik hazırladığı saha raporuna ilişkin Genel Kurul üyelerine bilgi verdi.

Görevlendirdiği heyetin 15-21 Şubat 2023 tarihleri arasında depremin etkilediği illerdeki basın kuruluşları ve gazetecileri ziyaret ederek durumlarına ilişkin ayrıntılı bir rapor hazırladığını belirten Erkılınç, afetin ilk anlarından itibaren Kurum olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını, deprem bölgesindeki basın çalışanlarının sahada da yanında olduklarını söyledi. Bölgede 130 gazete işletmesinin ve 654 gazete çalışanının depremden etkilendiği bilgisini veren Erkılınç, vefat eden 26 basın çalışanına rahmet dileyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Hazırlanan raporun bölgedeki gazetecilere verilecek destekler bağlamında oldukça önemli olduğunu vurgulayan Erkılınç, “Kurumumuz tarafından görevlendirilen heyet bölgede incelemelerde bulunmuştur. Bu kapsamda yetkililerle görüşülürken şube müdürlerimiz ile durum değerlendirmesi yapılıp 130 süreli yayının imtiyaz sahibi ve yaklaşık 80 basın mensubu ile bir araya gelinmiştir. Bu zor günlerde de basınımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Basın kuruluşlarının hak kaybı yaşamaması için mevzuat düzenlemeleri yapılıyor. Maddi yardım noktasında da gerekenler yapılmaktadır. Böyle zamanlarda basının önemi daha da artmaktadır. 69 gazetemizin binası hasar gördü. AFAD koordinasyonunda gerekli tüm donanımlara sahip ‘Basın Konteynerleri’ kurularak gazetecilik faaliyetinin aksamadan devamının sağlanmasına çalışıyoruz” diye konuştu.

Toplantının sonunda görev süreleri sona eren Genel Kurul Üyeleri Şevket Erzen, Ümit Sönmez ve Şevket Karahan’a plaket takdimi yapıldı.

Bu toplantıyla birlikte Basın İlan Kurumu 31. Dönem Genel Kurulu görev süresini tamamlamış oldu. Yeni üyelerin katılacağı 32. Dönem Genel Kurulu Üyeleri ise ilk toplantısını 24 Şubat 2023 Cuma günü gerçekleştirerek Yönetim Kurulu ve Denetçiler Kurulu üyelerini belirleyecek.