DEPREMİN VURDUĞU HATAY HAVALİMANI’NIN YAPILDIĞI AMİK GÖLÜ OVASI VE ASİ NEHRİ



Dağlar Göller Ovalar ve Nehirler kültür ve medeniyet Tarihimizin canlı şahididir. Amik ovası Asi nehri ve Amik gölü İle Hatay Antakya güzel insanlar diyari bir bölgeydi. Hatayı vuran depremle ilgili belgesel çekimi için gittiğim Hatay hava limanın da gördüklerin beni şaşırdı uçağımız hava limanına inerken kurutulan göl geri gelmiş hava limanının çevresi yeniden göl haline gelmiş Hava limanı binası İle toprak zemin arasında bir metreye yakın kod farkı oluşmuş yol da fay yarıkları ve yol yüzeyinin dalgalı hale gelişi depremin büyüklüğü ve yıkıcı gerçeğinin bize hatırlatıyor

9 Ay önce Mayıs 2022 tarihinde gördüğüm Hatay havalimanı İle bu gün gördüğüm hava limanı arasında çok fark var dönemin başbakanı ve barajlar kralı olarak siyasi tarihimize geçen Sülryman Demirel tarafından kurutulan Amik gölünün kalan bu günkü küçük Amik gölün de Hataylı belgesel seslendirmeli 23 yıllık arkadaşım Mahmut Yıldırım ın rehberliğinde gezmiş küçük bir Gölcük haline gelen ve çıkışı Asi nehrine bağlanan Amik gölüne aşık olmuştum

Depremin yıkıp yok ettiği Hatay’da 9 Ay önce Mayıs 2022 tarihinde çektiğim belgeselle sizleri baş başa bırakıyorum

https://m.youtube.com/watch?v=yJSrrydh1lU