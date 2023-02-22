DEPREMİN VURDUĞU HATAY HAVALİMANI’NIN YAPILDIĞI AMİK GÖLÜ OVASI VE ASİ NEHRİ
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü Facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.
Dağlar Göller Ovalar ve Nehirler kültür ve medeniyet Tarihimizin canlı şahididir. Amik ovası Asi nehri ve Amik gölü İle Hatay Antakya güzel insanlar diyari bir bölgeydi. Hatayı vuran depremle ilgili belgesel çekimi için gittiğim Hatay hava limanın da gördüklerin beni şaşırdı uçağımız hava limanına inerken kurutulan göl geri gelmiş hava limanının çevresi yeniden göl haline gelmiş Hava limanı binası İle toprak zemin arasında bir metreye yakın kod farkı oluşmuş yol da fay yarıkları ve yol yüzeyinin dalgalı hale gelişi depremin büyüklüğü ve yıkıcı gerçeğinin bize hatırlatıyor
9 Ay önce Mayıs 2022 tarihinde gördüğüm Hatay havalimanı İle bu gün gördüğüm hava limanı arasında çok fark var dönemin başbakanı ve barajlar kralı olarak siyasi tarihimize geçen Sülryman Demirel tarafından kurutulan Amik gölünün kalan bu günkü küçük Amik gölün de Hataylı belgesel seslendirmeli 23 yıllık arkadaşım Mahmut Yıldırım ın rehberliğinde gezmiş küçük bir Gölcük haline gelen ve çıkışı Asi nehrine bağlanan Amik gölüne aşık olmuştum
Depremin yıkıp yok ettiği Hatay’da 9 Ay önce Mayıs 2022 tarihinde çektiğim belgeselle sizleri baş başa bırakıyorum https://m.youtube.com/watch?v=yJSrrydh1lU
Belgeseli izledikten sonra Yazar Fuat Uğur un Amik Gölü ..Antakya..Hatay yazısını okumanızı istiyorum
AMİK GÖLÜ...ANTAKYA... HATAY
Bugün Amik Ovası denilen yerde uzun zaman önce, Amik Gölü vardı ve derinlik seviyesi sığ sayılacak kadar azdı, derinlik 6 metre olmasına rağmen yüzölçümü hayli geniş bir göldü.
Bölgenin eko-sistemi için son derece önemli ve değerli bir goldü. Amik Gölü Yaklaşık 1 milyon 200 bin dönümlük bir ovanın tam ortasında 330 bin dönüm alana yayılmış bir göçük alanda yer alıyordu.
Çukurda olduğu için yeraltı sularıyla beslenen Amik Gölü'ne ayrıca Muratpaşa, Karasu ve Afrin nehirleri dökülmekteydi.
Ama köylüler bu göle gözlerini dikmişlerdi ve gölün kurutulmasını istiyorlardı.
Sivrisinek, sıtma, su baskınları ve ekili alanların sular altında kalması vesaire pek çok gerekçeleri vardı, ama asıl maksat, gölün kurutulmasından sonra ortaya çıkacak verimli topraklar ve onun üzerinden kazanılacak paraydı!
Büyük rant beklentisi insanlara neler yaptırıyor...
Bunun için de dönemin Başbakanı Süleyman Demirel’e çok baskı yaptılar.
Tabii işin ucunda genel seçimlerde verilecek oylar da vardı ki, o dönem iktidar partisi için en önemli olan da buydu.
Seçmen oy ile şantaj yapıyor, siyasetçi de buna boynunu eğiyordu.
KURUTULAN GÖL YATAKLARINI GERİ ALIR...
Sonuçta gölü kurutmak isteyenlerin istedikleri oldu ve Amik Gölü kurutuldu, kısa bir zaman içinde bölgenin iklimi değişti.
O topraklar üç beş toprak ağası tarafından paylaşıldı, kalanı da köylülere de dağıtıldı.
İlk beş yıl bu topraklardan inanılmaz derecede yüksek verim elde edildi.
Ama sonra gölün toprak seviyesinin altından tuzlanma başlayınca toprak eski verimliliğini kaybetti.
Sonra da önce Amik Ovası’na dönen göl, şehirleşmeye açıldı.
Bu gevşek ve balçık zemin üzerine binlerce apartman dikildi.
Sonra bu yumuşak zeminin üstüne yapılanlar yetmezmiş gibi bir de havaalanı yapıldı.
Insanlarin gözünü kör eden hırs, oy, rant, kontrolsüzlük, açgözlülük, ne derseniz deyin.
Bakın bugün Hatay, Antakya depremler sonrasında ne kadar büyük hasar gördü...
Kaynak: Abidin Özkaraarslan dan alıntı yazan Fuat Uğur / 10.2.2023)