Derneklerden Demirci’ye Ziyaret

Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, yoğun geçen yatırım incelemelerinden kalan zamanlarında başkanlık makamında misafirlerini kabul etmeyi sürdürüyor. haftanın büyük bir bölümünde tamamlanan ve devam eden projeleri gezen, esnaf ve dernek ziyaretleriyle vatandaşlarla bir araya gelen başkan Demirci, belirli günlerde de makamında misafirlerini konuk ediyor.

Öz Tuzla-Topkapı Otobüsçüler Derneği Başkanı Metin Tekin ve Özgürlük Mahallesi Ehlibeyt Camii Derneği yönetimini kabul eden Demirci, ilk olarak Metin Tekin ile bir araya geldi. Mart ayı içerisinde gerçekleşen kongre sonrasında Öz Tuzla-Topkapı Otobüsçüler Derneği Başkanlığını tekrar seçilen Tekin’i tebrik eden Demirci, dernek faaliyetleri hakkında da bilgiler aldı. Ayrıca Tekin, Çayırova’daki ulaşım konularınında değerlendirildiği ziyarette kendisini kabul eden Demirci’ye teşekkürlerini iletti.