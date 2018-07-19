Günün bir diğer ziyaretini ise Ehlibeyt Camii Derneği yönetimi gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Şevki Demirci ile bir araya gelen dernek başkanı Ali Rıza Rizeli ve yönetimi Ehlibeyt Camiinin çevresindeki parkta ve camii bahçesindeki yapılan yenilikler için Demirci’ye teşekkür ettiler.
Derneklerden Demirci’ye Ziyaret
Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, yoğun geçen yatırım incelemelerinden kalan zamanlarında başkanlık makamında misafirlerini kabul etmeyi sürdürüyor. haftanın büyük bir bölümünde tamamlanan ve devam eden projeleri gezen, esnaf ve dernek ziyaretleriyle vatandaşlarla bir araya gelen başkan Demirci, belirli günlerde de makamında misafirlerini konuk ediyor.