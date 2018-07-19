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Derneklerden Demirci’ye Ziyaret

Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, yoğun geçen yatırım incelemelerinden kalan zamanlarında başkanlık makamında misafirlerini kabul etmeyi sürdürüyor. haftanın büyük bir bölümünde tamamlanan ve devam eden projeleri gezen, esnaf ve dernek ziyaretleriyle vatandaşlarla bir araya gelen başkan Demirci, belirli günlerde de makamında misafirlerini konuk ediyor.

Derneklerden Demirci'ye Ziyaret

19 Temmuz 2018 Perşembe 17:25

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Öz Tuzla-Topkapı Otobüsçüler Derneği Başkanı Metin Tekin ve Özgürlük Mahallesi Ehlibeyt Camii Derneği yönetimini kabul eden Demirci, ilk olarak Metin Tekin ile bir araya geldi. Mart ayı içerisinde gerçekleşen kongre sonrasında Öz Tuzla-Topkapı Otobüsçüler Derneği Başkanlığını tekrar seçilen Tekin’i tebrik eden Demirci, dernek faaliyetleri hakkında da bilgiler aldı. Ayrıca Tekin, Çayırova’daki ulaşım konularınında değerlendirildiği ziyarette kendisini kabul eden Demirci’ye teşekkürlerini iletti.

 

Günün bir diğer ziyaretini ise Ehlibeyt Camii Derneği yönetimi gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Şevki Demirci ile bir araya gelen dernek başkanı Ali Rıza Rizeli ve yönetimi Ehlibeyt Camiinin çevresindeki parkta ve camii bahçesindeki yapılan yenilikler için Demirci’ye teşekkür ettiler.

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DernekDemirciçayırovaGebzeöz TuzlaTopkapı
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