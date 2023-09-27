



İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, meclis açıldığında Partinin ilk gündeminin emekliler olacağını ifade ederek “İYİ Parti olarak 1 Ekim’de meclis açılır açılmaz ilk gündemin emekli maaşları olması gerektiğini ifade ediyor ve iktidarı uyarıyoruz: Emeklilerimiz için artık gerekeni yapın!” dedi.





Yazılı açıklamasında Acur, “Çağ dışı ekonomi politikaları ile ülkeyi her geçen gün daha da yoksullaştıran AK Parti iktidarı, halka kulaklarını tıkayıp, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapmaya devam ediyor. Artan vergilerle, vergilere bağlı gerçekleşen zamlarla, her gün daha da hissedilen hayat pahalılığı ve enflasyonla vatandaşımızı büyük bir dar boğazın içine sokan iktidar, ne yazık ki halkın tüm taleplerine kulaklarını tıkamaya devam etmektedir.





Yoksulluk sınırının yaklaşık 40 bin, açlık sınırının ise temmuz itibariyle yaklaşık 12 bin lira olduğu ülkemizde emekliler 7 bin 500 liralık aylığa mahkum edilmiştir. Parti Sözcümüz Prof. Dr. Kürşad Zorlu’nun da dediği gibi, ranta gelince bir saat bile beklemeyenler, konu emekliler olunca uzattıkça uzatmakta, tüm uyarı ve çağrılarımıza rağmen insanların haklı feryadını duymak istememektedirler. Emeklilerin artık takati kalmamıştır. İYİ Parti olarak 1 Ekim’de meclis açılır açılmaz ilk gündemin emekli maaşları olması gerektiğini ifade ediyor ve iktidarı uyarıyoruz: Emeklilerimiz için artık gerekeni yapın!” ifadelerini kullandı.