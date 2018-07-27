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Erbakan Vakfından Yeni Dönem Hazırlığı

Gebze Erbakan Vakfı kurmayları, yeni dönem hazırlığı için toplantı yaptı.

Erbakan Vakfından Yeni Dönem Hazırlığı

27 Temmuz 2018 Cuma 12:06

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 2017-2018 yılı faaliyet planını oluşturmak için biraraya gelen vakıf kurmayları, okulların açılışı ile başlıyacak olan yeni faaliyet dönemi ile ilgili bir çalışma planı hazırladı. Başkan Engin KILIÇ yönetiminde Gebze’de bir çok hayırlı hizmete imza atan Erbakan Vakfı, önümüzdeki dönemde, gençlik ve eğitim faaliyeti üzerine yoğunlaştı. Gebze’de Milli Görüş misyonunu, toplumun bütün kesimlerine ulaştırmayı hedefleyen Vakıf yönetimi bu dönemde gençler ve hanım çalışmalarına ağırlık vermeyi planlıyor. Hayra motor, şerre fren düsturunu kendisine ilke edinen Erbakan Vakfı bu çalışmalarıyla toplumun her kesiminden takdir topluyor. Genel Başkan Dr. Fatih ERBAKAN’ ın gösterdiği hedef olan; 2 Yalta konferansı ve Batı Romanın fethi ile bütün insanların saadetini huzur ve refahını gaye edinen Vakıf mensupları gece gündüz hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan çalışmaktadır.
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Anahtar Kelimeler
Erbakan VakfıYeni DönemHazırlık
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