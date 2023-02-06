GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Evsizler barınma merkezine yerleştiriliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, soğuk havada sokakta kalan 6 kişiyi barınma merkezine yerleştirdi.

Evsizler barınma merkezine yerleştiriliyor

06 Şubat 2023 Pazartesi 14:53

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, soğuk havaların etkisinin artması ile birlikte teyakkuza geçti. Sokakta kalan vatandaşların mağdur olmaması için de sürekli devriye gezen büyükşehir zabıta ekipleri otogar, tren garı, köprü altı, metruk bina, bankamatik, hastane acilleri ve tenha yerleri sürekli kontrol ediyor. Ekipler 6 kişiyi sokaktan alarak Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezine yerleştirdi. Barınma merkezinde vatandaşlara sıcak yemek, kalacak yer ve soğuk havalardan korunma fırsatı veriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri vatandaşlara da çağrıda bulundu. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliTahir BüyükakınZinnur BüyükgözSeddar YavuzGebzeVali
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
“Hatay’da büyük sıkıntı var, büyük bir afet yaşıyoruz” “Hatay’da büyük sıkıntı var, büyük bir...
Çayırova'dan arama kurtarma ekibi yola çıktı Çayırova'dan arama kurtarma ekibi yola çıktı
- Artçı sarsıntılar en az 1 yıl devam edecek - Artçı sarsıntılar en az 1 yıl devam edecek
Kocaeli AFAD Başkanlığı depremzedeler için yardım kampanyası başlattı! Kocaeli AFAD Başkanlığı depremzedeler için yardım...
"Bölgede beklenen depremlerden biriydi"
Kahramanmaraş depremi 17 Ağustos’u geçti Kahramanmaraş depremi 17 Ağustos’u geçti
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

“Hatay’da büyük sıkıntı var, büyük...
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, şehirde büyük bir sıkıntı yaşadıklarını belirterek,...

Haberi Oku