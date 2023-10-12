Fen İşleri Müdürlüğü Ekiplerinden Hummalı Çalışma

Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde saha çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çayırovalı vatandaşların ulaşım ve yaya konforunu arttırmak için hummalı bir çalışma içerisinde olan ekipler, ilçe genelinde tespit edilen noktalarda asfalt yama, kaldırım imalatı ve bordür taşı döşeme çalışmalarını gerçekleştiriyor. İlçede yaşayan vatandaşların hem ulaşım konforunu, hem de yaya güvenliği için çalışmalara aralıksız olarak devam edecek olan ekipler, planlanan takvim doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini de belirtti.

ASFALT YAMA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Daha önce kaldırım imalatı gerçekleştirilen yollarda asfalt yama çalışmalarına da başlayan ekipler, yapılan çalışmayla birlikte yollardaki konforu da yükseltiyor. Akse Mahallesi mevkiinde belirlenen noktalarda bordür döşeme ve kaldırım imalatının tamamlanmasının ardından, yollarda asfalt yama da gerçekleştirilerek, ulaşım konforu daha üst seviyeye çıkartılıyor.