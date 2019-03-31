GEBZE BELEDİYESİ 1. YIL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Zinnur BÜYÜKGÖZ, Belediye Başkanı

Konuşma Metni;

Birinci Yıl Değerlendirme Toplantımıza

Hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Yıldönümü toplantımızı,

Salgın nedeniyle ancak şimdi yapabiliyoruz.

Geç olsun, güç olmasın.

Allah hayırlara vesile kılsın.

Sağlıkla çalışmayı nasip etsin.

Kıymetli Hazirun,

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’nın tensipleriyle

Gebze Belediye Başkanlığı’na aday oldum.

31 Mart 2019 günü seçimleri yaptık.

Vatandaşlarımızın büyük teveccühüyle başkan seçildim.

1 Nisan 2019 günü göreve başladık.

Parolamızı “Memleket işi, gönül işi” olarak belirlemiştik.

Çalışma yöntemimizi; “Tevazu, samimiyet, gayretle...” şeklinde ilan etmiştik.

Hedefimizi; “Gönül Belediyeciliği” olarak adlandırmıştık.

Geçtiğimiz bir yıl boyunca,

Hem parolamıza,

Hem çalışma yöntemimize,

Hem hedefimizin gerektirdiği şartlara

Harfiyen uymaya gayret ettik.

İşin özünün aşkla,

İşin özünün gönülden,

İşin özünün samimiyetle çalışmak olduğunu

Bir kez daha müşahede ettik.

Dünyanın geçtiği bu zor zamanlarda;

Yeni dönemin ruhuna uygun çok sayıda işe,

Çok sayıda esere imza attık.

Kıymetli Hazirun,

Belediyecilik,

Şehrin kaynaklarını yönetme sanatıdır.

Milletin beklentisi bu olduğu gibi

Başarının anahtarı da budur.

Bu kaynakların en önemli iki tanesi,

İnsan kaynakları ve mali kaynaklardır.

Bu iki kaynakta elde edeceğiniz başarı,

Bütün işlere biçim vereceğinden çok önemlidir.

Mali kaynakları disiplin altına alarak işe başladık.

Kamu, özel sektör, piyasa borçlarımızı tasnif ettik, yapılandırdık, ödedik.

Sıkı bir tasarruf programı uygulamaya başladık.

Piyasa borçlarımızın bir plan dahilinde ödenmesi

Beraberinde rekabet, rekabette satınalma avantajı getirdi.

Artık yaptırdığımız hizmetleri daha uygun şartlarda yaptırıyoruz.

Satınalmalarda %45’e varan iyileşmeler sağladık.

Bu politikamız, hizmet için kaynaklarımızı geliştirdi.

Göreve geldiğimizde

Belediyemizin toplam 55 kiracısı bulunuyordu,

Belediyenin kiralanabilecek mülklerinde

Düzenlemeler, güncellemeler yaptık.

Bugün itibarıyla kiracı sayımız 485.

Kamyon garajımızın işletmesini

Belediyemizin bünyesine aldık.

Burada oluşan günlük kaynağı

Hizmetlerimiz için şehrimize kazandırdık.

Emekliliği dolmuş personellerimiz vardı.

Fayda maliyet analizleri yaparak,

Onları mağdur etmeden,

Hak ettikleri kıdem tazminatları olan

Yaklaşık 10.000.000 TL’yi ödeyerek,

50 personelimizi emekliye sevk ettik.

Ayrıca yaptığımız personel düzenlemeleriyle

Toplamda personel sayımızı 123 kişi azaltmış olduk.

Buradan elde ettiğimiz geliri hizmet bütçemize ekledik.

Mesai düzenlemeleri yaparak

Mesai giderlerimizden %90 oranında tasarruf ettik.

Sıkı mali disiplin,

Borç yapılandırmaları,

Belediye mülkü kiralamaları,

Satın alma tasarrufları,

Mesai düzenlemeleri,

Emeklilik işlemleri…

Yaptığımız çok sayıda düzenleme

Birinci yıl itibarıyla etkisini gösterdi.

İlk yıl bütçemizi 45.000.000 TL fazla vererek kapattık.

Sağlıklı bir hizmet için,

İnsan kaynaklarımızın,

Ehliyet, liyakat ve uygunluk prensipleriyle,

7 gün 24 saat esasıyla çalışmasını temin eden bir mesai,

Hizmet ve ekip düzeni oluşturduk.

Ürettiğimiz her hizmet ve eseri,

İnsan kaynaklarımızın özverili çalışmalarına borçluyuz.

Sağ olsunlar. Var olsunlar.

Kıymetli Hazirun,

40 mahallemiz var.

Nüfusumuz 400 bin.

Türkiye imalat sanayiinin yaklaşık %30’u

Sınırlarımızda üretiliyor.

Bu üretim faaliyetinin bir sonucu olarak,

Gündüz nüfusumuz,

İkamet eden nüfusumuzun neredeyse 3 katı.

Belediye hizmetlerini yaparken,

Bu nüfusu dikkate alarak yapmak zorundayız.

Her hizmetimizi bu büyük nüfusu esas alarak çalışıyoruz.

Gebze Kocaeli’nin atardamarı.

Türkiye’nin üretim üssü.

Gebze’nin iyi yönetilmesi sadece Gebze’nin konusu değil,

Kocaeli’nin, Türkiye’nin hayati meselesi.

Gebze Belediyesi olarak,

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Bakanlıklar ve kamu kurumlarının,

Gebze’mize yapacağı hizmetlere büyük önem veriyoruz.

Sınırlarımızda hizmet edecek her kurumla,

Hem iş birliği, hem de uyum içinde çalışıyoruz.

Ben yaptım, sen yaptın, o yaptı anlayışımız yok,

Gebze’nin iyiliği neredeyse,

Yapıcı olarak oradayız,

Gebze’nin iyiliği kimdeyse,

Tek yürek olarak onunla birlikteyiz.

Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz

Bakanlıklarımız,

Ve İlgili kurumlarımızla birlikte;

Metro’ya, otobanlara, arıtma tesislerine,

Çöp depolama ve dönüştürme istasyonlarına,

Millet bahçelerine, müzelere,

Yeni imar uygulama çalışmalarına,

Fiziki iyileştirme adına ne varsa

Hepsine birlikte imza atıyoruz.

Gebze Belediyesi’nin imkânlarını aşan bütün yatırımlarda,

Belediyemizi; altyapıyı hazırlayan, düzenleyen

ve koordine eden bir kurum olarak çalıştırıyoruz.

Bilvesile,

Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere

Bütün kurum ve kuruluşlarımıza,

Gebze’ye sundukları hizmetler için

teşekkür ediyorum.

Kıymetli Hazirun

Gebze sanayinin merkezi.

Gebze, Hünkar Çayırı, Eskihisar Kalesi,

Çoban Mustafa Paşa külliyesi, Sultan Orhan Camii,

Osman Hamdi Bey evi, Hannibal Anıt Mezarı ile

Tarihi bir destinasyon bölgesi.

Dinamik bir nüfusumuz var.

Güneşin doğduğu her yeni gün,

Yapmamız gerekenleri de artırıyor.

Aşkla çalışarak çok işe imza attık.

Buna karşılık yaptıklarımız dünün Gebze’si içindi.

Bugün ve geleceğin Gebze’sinin bizden çok sayıda beklentisi var.

Bir şehir plancısı olarak,

İhtiyaçlarımızı önceden görmeye,

Çözümler için simülasyonlar yapmaya,

Projeler, programlar geliştirmeye özel önem veriyorum.

Bugün sizlere anlatacağım

Her bir işimizin arkasında

Yoğun, ölçülü biçili

Ve geleceği öngören çalışmalar olduğunu bilmenizi isterim.

Son seferi Gebze’de biten,

Son nefesini Gebze’de alan

Fatih Sultan Mehmet Han der ki;

“Hüner bir şehrin bünyad etmektir,

Reaya kalbin abad etmektir”.

Bu söz rehberimiz.

Şehrimizi bünyad edeceğiz.

Halkımızı abad edeceğiz inşaallah.

Şehrimize hem estetik,

Hem fonksiyonlu eserler kazandıracağız.

Emelimiz bu kubbede hoş bir sada bırakmak.

Ne kadar çalışmamız gerekiyor?

Her gün biraz daha çok…

Her gün biraz daha fazla…

Her gün aşkla...

Çok çalışmamız gerekiyor.

Cumhurbaşkanımız diyor ki; “Aşkınan koşan yorulmaz” .

Biz de aşkınan koşmaya ahdettik,

Yorgunluğu lügatımızdan çıkardık.

365 gün Gebze’nin, milletimizin hizmetindeyiz.

Vakit saat doluncaya kadar,

Ahdimiz budur.

Şimdi sizlerle,

Gebze Belediyesi olarak,

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve

Bakanlıklarımızın iş birliğiye

Bir yıl içinde,

Gebze için yaptığımız hizmetleri paylaşacağım.

Bu programı,

Bir hesap verme,

Bir kendini ölçme,

Bir yeniden başlama programı olarak değerlendiriyorum.

Yolumuz açık olsun.

Bismillah.