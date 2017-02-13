Gebze-Darıca Metro Projesi Tamamlanma Aşamasında

Gebze-Darıca Metro Projesi ile ilgili yüklenici firma tarafından teknik sunum gerçekleştirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Gebze-Darıca bölgesinde hayata geçirmeyi planladığı Metro Projesi çalışmaları Yüklenici firma Ove Arup Partners Internatıonal Ltd.&Arup Müh. Ve Müş. Ltd. Şti. ortak girişimi tarafından yürütülüyor. Proje kapsamında ilgili firmanın Londra ofisinden gelen Tünel Uzmanı Michele Mangione tarafından Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Adnan Bilgiç, Ulaşım Dairesi Başkanı Ayşegül Yalçınkaya, Raylı Sistemler Şube Müdürü Fatih Gürel ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı teknik personelinin katıldığı bir sunum gerçekleştirildi.

YAPIM YÖNTEMLERİ

Toplantıda proje ve tünel tasarım gereklilikleri, TBM (Tünel Açma Makineleri) ve geleneksel kazı (NATM) tünel yapım yöntemleri içerikli genel bir sunum yapıldı. Gebze-Darıca Metro Hattının tünel inşaatına yönelik proje aşamasında yapılması gereken planlamalar, inşaat öncesi yapılacak hazırlıklar ve inşaatta karşılaşabilecek sorunlar ve çözüm önerilerini görüşüldü.

KESİN PROJE YIL SONUNDA

Darıcanın sahilinden başlayıp Gebze Organize Sanayi Bölgesine kadar uzanan, yaklaşık 15 km uzunluğunda ve 12 istasyondan oluşacak Gebze-Darıca Metro Hattının ön projeleri tamamlanma aşamasına geldi. Projenin yapıma yönelik uygulamaya esas kesin projelerinin 2017 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.

2018 YILINDA BAŞLAMASI HEDEFLENİYOR

Hattın daha önce fizibilite çalışmaları tamamlanarak Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü(AYGM) tarafından onaylandı. Gebze ve Darıca kent merkezlerine, hastanelere, kamu kurumlarına, eğitim kurumlarına, OSBlere, denizyolu ulaşımı ve Marmaray hattına entegre olacak şekilde istasyonları planlanan Gebze-Darıca Metro Hattının inşaat aşamasının 2018 yılında başlaması hedefleniyor. ​