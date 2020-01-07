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Gebze Metrosu’nun son durumu konuşuldu

Başkan Büyükakın, Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ve beraberindeki heyetle birlikte Gebze Metrosu’nun son durumunu görüştü.

Gebze Metrosu'nun son durumu konuşuldu

07 Ocak 2020 Salı 11:30

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ve beraberindeki heyetle birlikte Gebze Metrosu’nun son durumunu görüştü. Gebze-Darıca Metro Projesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredilmesinin ardından projede gelinen noktalar birliktelikte konuşuldu. Bilgi paylaşımının gerçekleştirildiği toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve bakanlık yetkililerin katıldı. Toplantıda yapımı hızlı bir şekilde devam eden Metro projesinin tüm detayları üzerine görüşmeler yapıldı.

 

ÇALIŞMALARDAKİ SON DURUM HAKKINDA BİLGİ ALDI

Yaklaşık 5 Milyar TL’lik maliyeti olan Metro Projesi’nin Bakanlığı’na devredilmesine rağmen projeyi yakından takip eden ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün’den çalışmalarda gelinen son nokta hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, “Kocaeli’deki ulaşım ağını yeniden yapılandırıyoruz ve raylı sistemlerin payını artırmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Ulaşımdaki raylı sistemin payını da artırmak için bakanlığımızla yakın mesai yapıyoruz. Raylı sistemlerin ulaşımdaki payı arttıkça daha güvenli ve konforlu bir ulaşıma halkımız ulaşmış olacak” açıklamasını yaptı.

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