Gebze Ticaret Odası’ndan 7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hakkında Bilgilendirme

Gebze Ticaret Odası’ ndan konu hakkında yapılan açıklamaya göre; 7143 Sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 18.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiği belirtilerek, Gebze Ticaret Odası gecikmiş üye aidatlarının da yapılandırma kapsamına alındığı ve yeni düzenlemenin aidat borçlarının 6 taksitle ödenmesini mümkün kıldığı ifade edildi.

Oda üyeleri 31 Temmuz 2018 tarihine kadar yapılandırmayı gerçekleştirmek üzere Oda’ ya davet edilirken, kanunun 31.03.2018 tarihinden -bu tarih dahil- önceki aidat alacaklarının tahsili için uygulanacağının da altı çizildi. Oda üyelerinin yapılandırma imkanından yararlanabilmesi için 31.07.2018 tarihine kadar Gebze Ticaret Odası’ na bir dilekçe ile başvurmaları gerektiği ve toplam borcun azami altı takside bölünebileceği de yapılan açıklamada yer alırken birinci taksitin son ödeme gününün 31.07.2018 olduğu ve kalan beş taksidin de aylık periyodlar halinde tahsil edileceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, sigorta primlerinden, İdari para cezalarına, iş kazası ve meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacaklarından, BAĞ-KUR sigortalılarının dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklara kadar geniş bir kapsamda düzenlenen yapılandırmadan yararlanma fırsatını Oda üyelerinin kaçırmamaları ve kanunun kapsamı hakkında detaylı bilgi edinmeleri tavsiye edilirken, aşağıdaki ifadelere de yer verildi. “Taksitlerden herhangi birinin Kanunda öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, yapılandırma iptal edilerek aidat borcu eski haline döndürülecektir. Ödenmeyen kısma 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilecektir. Üyelerimiz ödemelerini kredi kartı ile tek çekim veya taksitli olarak da yapabilirler”