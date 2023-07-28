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GEBZE TİCARET ODASI'NDAN BİR İLK DAHA

Üyelerine en iyi hizmeti en uygun koşullarda sunmayı ilke edinen Gebze Ticaret Odası (K) Türü Belge verebilme hususunda yetkili kılındı. Uzun süreden beri Odamız tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan talep edilen bu belgeyi verebilme yetkisi, il odalarına tanınan yetki olması nedeniyle kabul edilmemekle beraber; Odamızın mevcut potansiyeli TOBB ve ilgili bakanlık tarafından takdir edilerek, Odamız K Belgesi verebilen sınırlı sayıdaki Odalardan biri konumuna gelmiştir. Bundan sonra üyelerimiz K belgesi almak için il merkezine gitmeden Odamızdan işlerini rahatlıkla halledebileceklerinin müjdesini Yönetim Kurulu Başkanımız Abdurrahman Aslantaş meclis toplantımızda tüm üyelerimize duyurmuş oldu.

GEBZE TİCARET ODASI'NDAN BİR İLK DAHA

28 Temmuz 2023 Cuma 11:27


GTO Meclis Salonu’nda gerçekleşen meclis toplantısında Oda faaliyetleri ile ilgili olarak konuşan Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş “Gebze Ticaret Odası olarak üyelerimizin her zaman yanında olduğunu, üyelerimize fayda sağlayacak çalışmalara hız kesmeden devam edileceğini belirtti. Odamız tarafından düzenlenen eğitimlere de değinen başkanımız “Yapay Zeka ve İş Dünyasına Yansımaları” eğitimi, “Yeşil Mutabakat Süreci” ve “Enerji Piyasalarındaki Son Gelişmeler” konulu eğitimleri üyelerimizle buluşturduğumuzu dile getirdi.  

Gebze Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Sayın Prof. Dr. Halit Yanıkkaya’nın “Küresel Değer Zincirleri ve Ekonomik Gelişmeler” hususunda bilgi aktarımında bulunduğu Meclis toplantımız deprem bölgesine yardım yapan üyelerimiz adına düzenlenen teşekkür belgesi töreni ile sona erdi.

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