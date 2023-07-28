GEBZE TİCARET ODASI'NDAN BİR İLK DAHA

Üyelerine en iyi hizmeti en uygun koşullarda sunmayı ilke edinen Gebze Ticaret Odası (K) Türü Belge verebilme hususunda yetkili kılındı. Uzun süreden beri Odamız tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan talep edilen bu belgeyi verebilme yetkisi, il odalarına tanınan yetki olması nedeniyle kabul edilmemekle beraber; Odamızın mevcut potansiyeli TOBB ve ilgili bakanlık tarafından takdir edilerek, Odamız K Belgesi verebilen sınırlı sayıdaki Odalardan biri konumuna gelmiştir. Bundan sonra üyelerimiz K belgesi almak için il merkezine gitmeden Odamızdan işlerini rahatlıkla halledebileceklerinin müjdesini Yönetim Kurulu Başkanımız Abdurrahman Aslantaş meclis toplantımızda tüm üyelerimize duyurmuş oldu.