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Gebze Ticaret Odasından Deprem Etkinliği

GTO Başkanı Nail Çiler'den Önemli Açıklama.

Gebze Ticaret Odasından Deprem Etkinliği

12 Ağustos 2018 Pazar 01:54

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Asrın en büyük felaketlerinden biri olan  17 Ağustos  Marmara Depremi'nin 19. Yıl dönümü ile ilgili Gebze Ticaret Odası çarşamba ve cuma günleri iki etkinliğe imza atıyor.
GTO Başkanı Nail Çiler Gebze ve Kocaeli bölgesine büyük hizmeti olan deprem şehidi merhum   Alaattin Kurt'un adının Gebze’ye kurulması için  çalışma  yaptıkları Deprem similasyon merkezinde yaşayacağını açıkladı. GTO'nun  merhum Kurt'a  gösterdiği vefa örneği takdirle karşılandı. 
 
Nail Çiler ile Tv Söyleşisi 

Gebze Ticaret Odası Başkanı  Nail Çiler ile Devri Alem Belgesel Tv Programı olarak deprem üzerine  yaptığımız   söyleşi www.devrialem.tv den  sosyal medya  üzerinden kamuoyu ile  paylaşıldı. 
GTO başkanı Nail. Çiler ile yaptığımız  belgesel söyleşiyi https://youtu.be/weW35UP5Wns
Bu linkden izleyebilirsiniz 
   
GTO  Deprem etkinliği ve kan bağışı 

Gebze Ticaret Odası 1999 yılında gerçekleşen Marmara Depremi’nin 19.yıldönümü ile ilgili 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü   Gebze İnşaat ve Mimarlar Odası Gebze Şubesi ile ortaklaşa düzenleyeceği etkinlikte 13.00-17.00 arası panel ve deprem bilinci ile ilgili sempozyum düzenlenecek. Bu etkinlikte Gebze Kızılay Şubesi Gebze Ticaret Odası Meclis Salon’u önünde kan bağışı kampanyasıda düzenleyecek. 
 
GTO  Öncülüğünde Önemli Panel
 
Depremin yıl dönümü  olan 17 Ağustos Cuma günü GTO'nun ev sahipliğinde  Gebze Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK'tan uzmanların katılımı ile Gebze Ticaret Odasında çok önemli  bir etkinlik daha gerçekleşecek. Bu etkinlikte meclis salonunda bir deprem platformu kurularak tatbikat yapılacak. Gerçek bir deprem canlandırması eşliğinde  deprem gerçeği yaşatılacak. 
   
Depremde Toplanma Merkezi. 

17 Ağustos Marmara Depremi’nin 19. yıldönümü anma programlarına ilişkin bir açıklama yapan Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, “Yaşadığımız bu acı olayın üzerinden geçen bu süreç içinde bizde depreme göre yaşama bilinci içinde olmamız gerekiyor. Binalarımızın depreme dayanıklı hale gelmesi kadar deprem esnasında vatandaşlarımızın sığınacakları bir alan oluşturulması kesinlikle şart. Bunun için en uygun yer Gebze Kışlası’nın boşaltılmasından sonra ortaya çıkan alandır. İçinde vatandaşlarımızın ilkyardım, tuvalet ve benzeri ihtiyaçlarını karşılayacağı unsurlarla deprem toplanma merkezini hayata geçirmeliyiz.” diyen Başkan Nail Çiler askeri kışlanın deprem toplanma merkezi  olması üzerinde durdu. Çiler şunları da söyledi; 
“Daha önce insan sağlığı için hayati noktalar olan 112 Acil Servis İstasyonları'na katkı yaptığımız gibi bu toplanma merkezi içinde ki tesisler veya yeni bir 112 Acil Servis İstasyonu için oda olarak biz üstümüze düşeni yaparız. Yeterki deprem toplanma merkezi iyi bir şekilde Gebze‘ye kazandırılsın.” dedi.
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Anahtar Kelimeler
GebzeTicaret OdasıNail çiler
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