Gebze Ticaret Odasından Deprem Etkinliği

Asrın en büyük felaketlerinden biri olan 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 19. Yıl dönümü ile ilgili Gebze Ticaret Odası çarşamba ve cuma günleri iki etkinliğe imza atıyor.

GTO Başkanı Nail Çiler Gebze ve Kocaeli bölgesine büyük hizmeti olan deprem şehidi merhum Alaattin Kurt'un adının Gebze’ye kurulması için çalışma yaptıkları Deprem similasyon merkezinde yaşayacağını açıkladı. GTO'nun merhum Kurt'a gösterdiği vefa örneği takdirle karşılandı.



Nail Çiler ile Tv Söyleşisi



Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ile Devri Alem Belgesel Tv Programı olarak deprem üzerine yaptığımız söyleşi www.devrialem.tv den sosyal medya üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı.

GTO başkanı Nail. Çiler ile yaptığımız belgesel söyleşiyi https://youtu.be/weW35UP5Wns

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GTO Deprem etkinliği ve kan bağışı



Gebze Ticaret Odası 1999 yılında gerçekleşen Marmara Depremi’nin 19.yıldönümü ile ilgili 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü Gebze İnşaat ve Mimarlar Odası Gebze Şubesi ile ortaklaşa düzenleyeceği etkinlikte 13.00-17.00 arası panel ve deprem bilinci ile ilgili sempozyum düzenlenecek. Bu etkinlikte Gebze Kızılay Şubesi Gebze Ticaret Odası Meclis Salon’u önünde kan bağışı kampanyasıda düzenleyecek.



GTO Öncülüğünde Önemli Panel



Depremin yıl dönümü olan 17 Ağustos Cuma günü GTO'nun ev sahipliğinde Gebze Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK'tan uzmanların katılımı ile Gebze Ticaret Odasında çok önemli bir etkinlik daha gerçekleşecek. Bu etkinlikte meclis salonunda bir deprem platformu kurularak tatbikat yapılacak. Gerçek bir deprem canlandırması eşliğinde deprem gerçeği yaşatılacak.



Depremde Toplanma Merkezi.



17 Ağustos Marmara Depremi’nin 19. yıldönümü anma programlarına ilişkin bir açıklama yapan Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, “Yaşadığımız bu acı olayın üzerinden geçen bu süreç içinde bizde depreme göre yaşama bilinci içinde olmamız gerekiyor. Binalarımızın depreme dayanıklı hale gelmesi kadar deprem esnasında vatandaşlarımızın sığınacakları bir alan oluşturulması kesinlikle şart. Bunun için en uygun yer Gebze Kışlası’nın boşaltılmasından sonra ortaya çıkan alandır. İçinde vatandaşlarımızın ilkyardım, tuvalet ve benzeri ihtiyaçlarını karşılayacağı unsurlarla deprem toplanma merkezini hayata geçirmeliyiz.” diyen Başkan Nail Çiler a skeri kışlanın deprem toplanma merkezi olması üzerinde durdu. Çiler şunları da söyledi;