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Gebze’de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Etkinliği

Gebze Belediyeler Birliği Başkanı ve Dilovası belediye başkanı Hamza Şayir'in ev sahipliğinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı Gebze'de yemekli toplantı düzenlendi.

Gebze'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Etkinliği

09 Ocak 2020 Perşembe 09:23

Gebze Belediyeler Birliği Başkanı ve Dilovası belediye başkanı Hamza Şayir'in ev sahipliğinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ile düzenlenen yemekli toplantıda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Büyükşehir Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin yaptığı konuşmaları www.gebzegazetesi.com’da canlı yayınlayarak çalışan Çalışan Gazeteciler Günü'nde  çalışmaya devam ettik.

Yayınladığımız canlı yayınları izlemek için tıklayın

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/3303830359645363/

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/535754017018415/







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Anahtar Kelimeler
GebzeÇalışan Gazeteciler Günü
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