Gebze’de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Etkinliği

Gebze Belediyeler Birliği Başkanı ve Dilovası belediye başkanı Hamza Şayir'in ev sahipliğinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ile düzenlenen yemekli toplantıda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Büyükşehir Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin yaptığı konuşmaları www.gebzegazetesi.com’da canlı yayınlayarak çalışan Çalışan Gazeteciler Günü'nde çalışmaya devam ettik.



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https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/3303830359645363/



https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/535754017018415/