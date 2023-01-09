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Genel Müdür Erkılınç’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolasıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Genel Müdür Erkılınç'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

09 Ocak 2023 Pazartesi 13:22

Genel Müdür Erkılınç’ın mesajı şöyle:

“Her türlü koşulda görevlerini yerine getirerek kamuoyunun güvenilir ve sağlıklı bilgiye ulaşmasını sağlayan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. 

62 yıldır Türk basınına destekleri ile güç veren Basın İlan Kurumu, görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde Türkiye Yüzyılı’nda da katkılarını artırarak sürdürme kararlılığındadır. 

Büyüyen ailemizle birlikte, geçmişten bugüne taşıdığımız tecrübeyi çağın getirdikleri karşısında doğru pozisyon alarak hep birlikte geleceğe taşıyacağız. Basın ahlak esaslarından, demokrasi ve ifade özgürlüğünden taviz vermeden doğru ve objektif bilgiyi kamuoyuna ulaştıran yayınları desteklemeyi sürdürürken, mesleki beceri ve kültürümüzü her geçen gün geliştirerek toplumsal görevimizi koruyacağız.

Ülkemizin her köşesindeki basın emekçilerinin başarılarla dolu bir yıl geçireceğine yürekten inanıyor, hakikat mücadelesi vererek ülkesi için çalışan tüm medya mensuplarına hayırlı mesailer diliyorum.”

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