Genel Müdür Erkılınç’tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, 15 Temmuz’da Türk milletinin uzun yıllar unutulmayacak bir destan yazdığını belirterek, Türk basınının 15 Temmuz’daki duruşunun milletin gücüne güç kattığını ifade etti.

15 Temmuz şehitlerini rahmetle yad eden Erkılınç, basının darbe girişimi sırasında üzerine düşeni yaptığını kaydederek, “15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde demokrasi kahramanı aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı günler diliyorum. Milletimiz, ülkemizin bekası için kritik önemdeki 15 Temmuz 2016 gecesi, uzun yıllar unutulmayacak bir destan yazmıştır. Özgürlüğümüze olan inancımızı pekiştiren bu mücadelede, basınımız da üzerine düşeni yaparak darbe girişiminin ilk anından itibaren halkımızın yanında yer almış, sahip olduğumuz değerleri korumak adına yoğun gayret sarf etmiştir” dedi.

15 Temmuz’da basın camiasının bütün unsurlarının hain darbe girişimine karşı cesurca direndiğini ifade eden Genel Müdür Erkılınç, “Hain kalkışma karşısında cesaret ve kararlılık dolu manşetleriyle duran Türk basını, birlik ve beraberlik mesajlarıyla milletimizin gücüne güç katmıştır. 15 Temmuz ve sonrasında basınımızın ortaya koyduğu cesur duruş, demokrasiye olan inancımızı daha da perçinlemektedir. Bugün, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde, basınımızın kahramanca tutumunun önemine bir kez daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Sizler, demokrasimizin yanında yer alarak, o karanlık gecede Türk milletinin yürüdüğü istikameti aydınlattınız. Takındığınız asil tavır ile sadece darbeci terör örgütü üyelerine değil, onları yönlendiren mevzilere de gereken cevabı verdiniz. Demokrasi ve özgürlüğümüzü koruma yolunda gösterilen kararlılık ve dayanışma ruhu, yarınlarımıza dair en büyük güvencemiz oldu” ifadelerini kullandı.

Basın İlan Kurumu olarak Türk basınının her zaman yanında olacaklarını vurgulayan Erkılınç, mesajını şu ifadelerle tamamladı:

“Geleceğe umutla bakmamızı sağlayan bu anlamlı gün dolayısıyla bir kez daha tüm basın camiamıza teşekkürlerimi sunuyor, Basın İlan Kurumu olarak basınımızın her daim yanında yer almaya devam edeceğimizi güçlü bir şekilde ifade ediyorum. Milletçe, özgür basın ve haber alma hürriyetinin değerini bir kez daha hatırlayalım, bu değerleri koruma yolunda kararlılığımızı sürdürelim. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.”