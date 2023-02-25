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Günler sonra yüzleri gülmeye başladı

Depremde etkilenen çocukların yüzlerini bir nebze de olsun güldürebilmek için bölgeye giden Kocaeli Şehir Tiyatroları, sergiledikleri oyunlarla miniklere moral verdi.

Günler sonra yüzleri gülmeye başladı

25 Şubat 2023 Cumartesi 11:46

  Asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Çocukları deprem gündeminden uzaklaştırmak ve onlara moral vermek için Hatay'ın Defne ilçesinde giden Kocaeli Şehir Tiyatroları, mobil sahneyle depremzede çocuklara yönelik etkinlik düzenledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatay’ın Defne ilçesine kurulan çadır kentte geleneksel oyunları ve masalları sahneleyen şehir tiyatroları çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. İlk olarak Hacivat-Karagöz ve Nasrettin Hoca'dan oluşan ekip sahne aldı. Sonrasında Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler oyunu sahnelendi. Oyunları izleyen çocuklar, günler sonra yüzleri gülmeye başladı. Kocaeli Şehir Tiyatroları, afetten etkilenen çocuklara yaşadıkları kötü günleri unutturmak için kentin farklı noktalarına kurulan çadır ve konteyner kentlerde oyun sahnelemeye devam edecek. 
  


İHA
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