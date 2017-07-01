Güzeloğlu, ayağının tozuyla PKK'ya gözdağı verdi

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan son kararname ile Kocaeli Valiliğinden, Diyarbakır Valiliğine atanan Hasan Basri Güzeloğlu, ayağının tozu ile yaptığı ilk açıklamada terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği mesajını verdi.



Yaklaşık bir hafta önce İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son Valiler Kararnamesi ile Kocaeli’nden Diyarbakır’a atanan Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır’a geldi. Diyarbakır Havalimanında kendisini karşılayanları selamlayan Vali Güzeloğlu, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Diyarbakır Valisi olarak bu mübarek günde Diyarbakır’da olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Vali Güzeloğlu, bu onurlu ve sorumlu görevi kendisine tevdi eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını arz ettiğini söyledi. Diyarbakır’ın medeniyet geçmişinin kadim kenti olduğunu, kültürün çok önemli bir merkezi ve inanç dünyasının sahabeler şehri olduğuna dikkat çeken Vali Güzeloğlu, “Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile Diyarbakır Türkiye’nin mührü Türkiye’nin kalbidir. Diyarbakır’a hizmet etmek büyük bir mesuliyet, onur ve şereftir. İnşallah, bu andan itibaren Diyarbakır’a hizmet etme onurunu, heyecanını ve bu noktadaki gayretimi çok içten hissederek Diyarbakır’ı daha iyiye, güzele ve daha gelişmiş bir kent gerçekliğine taşımaya gayret edeceğiz. Rabbim bizi mahcup eylemesin. En büyük yardımcımız Diyarbakırlı hemşehrilerimizi olacak. Görev süremiz boyunca Diyarbakır’ın her kişisine, meselesine ve her kesimine dokunarak dertlerini dertlerimizi sevinçlerini sevinçlerimiz görerek hizmet etmeye gayret edeceğiz” dedi.

“Önceliğimiz sosyal ve ekonomik anlamda yeni bir kalkınma dönemi başlatmak”

Terörle mücadelenin kesin, kararlı ve her açıdan tüm boyutları ile sürdürülmesine devam edileceğini vurgulayan Vali Güzeloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Diyarbakır’ın ve bu ülkenin terör tehdidi ortadan kalkana kadar, unsur tamamen yok olana kadar güvenlik güçlerimizin silahlı kuvvetlerimizin korucularımızın ve halkımızın bu mücadelesi kararlılıkla devam edecek. Bunun yanı sıra önceliğimiz sosyal ve ekonomik kalkınmada yeni bir dönem başlatmak olacak. İnsanımıza dokunarak, onlarla konuşarak gönül köprüleri kurarak, yöneten ve yönetilen devlet ve millet ilişkisini güven temelinde inşallah daha güzele taşımaya gayret edeceğiz. Ekonomik kalkınmada Diyarbakır’ın büyük bir birikimi müthiş bir potansiyeli var. Bölgenin ve yakın coğrafyasının merkezi olan bu kadim kentte, ekonomik altyapıyı şüphesiz ve iş, üretim ve istihdam temelinde yeni bir bakışla ele alacağız. Hedefimiz insanımızın mutluluğu, huzur güven ve temininin tesis edilmesidir. Her açıdan Diyarbakır bunu hak etmektedir.” Vali Güzeloğlu, konuşmasının ardından tarihi Ulu Cami’ye geçti. Burada cuma namazını kılan Vali Güzeloğlu, çıkışta esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi.