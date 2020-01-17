Hatlarda sömestr tatili değişikliği

UlaşımPark’a ait toplam 17 otobüs hattında, sömestr tatili süresince geçerli olmak üzere sefer ve saatlerinde değişiklik yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinesinde ulaşım hizmeti sağlayan UlaşımPark, Sömestr tatili nedeniyle 18 Ocak–2 Şubat tarihleri arasında toplam 17 hattın sefer ve saatlerinde güncelleme yapıldığını duyurdu.

SEFER SAATLERİNDE GÜNCELLEME

Sömestr tatili süresince geçerli olmak üzere UlaşımPark’a ait toplam 17 hattın, sefer ve saatlerinde değişiklik yapıldı. Sefer saatlerinde güncelleme yapılan hatlar; 13,14, 16, 170, 210, 255, 310, 430, 490, 515, 525S, 550, 699, 710, 750, 755 ve 800 olarak açıklandı. Yapılan açıklamada tatil bitimi olan 2 Şubat tarihinden sonra güncelleme yapılan hatların olağan seferlerine devam edeceği de bildirildi.

DETAYLI BİLGİLER E-KOMOBİL’DE

UlaşımPark, Pazartesi günü itibarıyla başlayacak uygulamadan vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi için yazılı ve görsel basında paylaşım yaparak yolcuların haberdar olmasını sağlayacağının bilgisini aktardı. Ayriyeten www.kocaeli.bel.tr ve www.e-komobil.com adreslerinden seferlerin güncel hali yayınlanarak vatandaşlara anlık hizmet sağlanacak ve yapılan tüm uyarılar ve bilgilendirmeler sayesinde ise yolcuların olası mağduriyetinin önüne geçilmiş olacak.