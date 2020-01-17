banner481
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hatlarda sömestr tatili değişikliği

UlaşımPark’a ait toplam 17 otobüs hattında, sömestr tatili süresince geçerli olmak üzere sefer ve saatlerinde değişiklik yapıldı.

Hatlarda sömestr tatili değişikliği

17 Ocak 2020 Cuma 15:55

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinesinde ulaşım hizmeti sağlayan UlaşımPark, Sömestr tatili nedeniyle 18 Ocak–2 Şubat tarihleri arasında toplam 17 hattın sefer ve saatlerinde güncelleme yapıldığını duyurdu.

 

SEFER SAATLERİNDE GÜNCELLEME

Sömestr tatili süresince geçerli olmak üzere UlaşımPark’a ait toplam 17 hattın, sefer ve saatlerinde değişiklik yapıldı. Sefer saatlerinde güncelleme yapılan hatlar; 13,14, 16, 170, 210, 255, 310, 430, 490, 515, 525S, 550, 699, 710, 750, 755 ve 800 olarak açıklandı. Yapılan açıklamada tatil bitimi olan 2 Şubat tarihinden sonra güncelleme yapılan hatların olağan seferlerine devam edeceği de bildirildi.

 

DETAYLI BİLGİLER E-KOMOBİL’DE

UlaşımPark, Pazartesi günü itibarıyla başlayacak uygulamadan vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi için yazılı ve görsel basında paylaşım yaparak yolcuların haberdar olmasını sağlayacağının bilgisini aktardı. Ayriyeten www.kocaeli.bel.tr ve www.e-komobil.com adreslerinden seferlerin güncel hali yayınlanarak vatandaşlara anlık hizmet sağlanacak ve yapılan tüm uyarılar ve bilgilendirmeler sayesinde ise yolcuların olası mağduriyetinin önüne geçilmiş olacak.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
TARHAN “KOCAELİ’NİN 30 YILLIK ZEHİR SORUNUNDA SONA GELİNDİ” TARHAN “KOCAELİ’NİN 30 YILLIK ZEHİR SORUNUNDA...
Mehmet Ellibeş'in acı günü Mehmet Ellibeş'in acı günü
Tahsin Tarhan'dan Basın Onur Günü mesajı Tahsin Tarhan'dan Basın Onur Günü mesajı
Basın Onur Günü kutlandı Basın Onur Günü kutlandı
Başkanlardan 16 ocak mesajı Başkanlardan 16 ocak mesajı
510 ve 525 numaralı hatlarda güzergah ve saat değişikliği 510 ve 525 numaralı hatlarda güzergah ve saat değişikliği
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

TARHAN “KOCAELİ’NİN 30 YILLIK ZEHİR SORUNUNDA...
Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Derince ‘de yaklaşık 30 yıldır bertaraf edilmesi beklenen atıkları...

Haberi Oku