banner885
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hem arama kurtarmada hem de aşevi hizmetinde görev başındalar

Derince Belediyesi, 36 kişilik ekibiyle depremin vurduğu Hatay'ın Defne ilçesinde hem arama kurtarma hem de aşevi hizmetinde görevlerini sürdürüyor.

Hem arama kurtarmada hem de aşevi hizmetinde görev başındalar

13 Şubat 2023 Pazartesi 13:52

  Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Derincelilerin katkılarıyla afetzedelere giyim, temel gıda malzemeleri, çocuk ve hasta bezleri, hijyen malzemeleri, botlar, ısıtıcılar, atkı, bere ve eldivenlerin yer aldığı tırlar gönderilirken, Çenesuyu fabrikası da deprem bölgesine su konusunda katkı sunmaya devam ediyor. Deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren Derince Belediyesi ekipleri, diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde çalışarak bölgede arama kurtarma faaliyetlerine destek olma noktasından, insani yardım unsurlarına kadar ihtiyaç duyulan pek çok alanda görev yapıyor.  
 Deprem bölgesinde Türkiye’nin adeta tek yürek olduğunu belirten Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Derince Belediyesi ailesi olarak 36 kişilik ekibimiz, iş makinelerimiz ve aşevi hizmetimizle birlikte Hatay’ın Defne ilçesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Devlet ve millet olarak, birlik ve beraberlik içerisinde inşallah bu zorlu günleri de geride bırakacağız" dedi. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliTahir BüyükakınZinnur BüyükgözSeddar YavuzGebzeVali
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
MARMARA DEPREMİNDEN MARAŞ DEPREMİNE BELGESELCİNİN NOT DEFTERİ MARMARA DEPREMİNDEN MARAŞ DEPREMİNE BELGESELCİNİN...
Lise öğrencileri depremzedeler için soba üretiyor Lise öğrencileri depremzedeler için soba üretiyor
Deprem bölgesine takviye ekip Deprem bölgesine takviye ekip
Başka araca çarpmamak için manevra yapan otomobil dereye uçtu Başka araca çarpmamak için manevra yapan otomobil...
Depremzedeler için dikiş makinelerinin başına geçtiler Depremzedeler için dikiş makinelerinin başına...
Kocaeli'nin kahramanları 79 kişiyi yıkıntıların arasından kurtardı Kocaeli'nin kahramanları 79 kişiyi yıkıntıların...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner881

banner883

banner377

MARMARA DEPREMİNDEN MARAŞ DEPREMİNE BELGESELCİNİN...
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz....

Haberi Oku