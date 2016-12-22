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Hukuksuz Medeniyet Olmaz!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Adalet ve Medeniyet Derneği Genel Merkez Teşkilat Merkezi Adem Tuncer, Kocaeli İl Temsilcisi Sefa Şenol ve yönetimini konuk etti. Osman Ayvazoğlu ve Avukat Halit Çokan’da hazır bulunduğu görüşmede, öğrenci çalışmaları yaptıklarını belirten Teşkilat Başkanı Tuncer daha sonra gerçekleştirdikleri projeler hakkında Başkan Karaosmanoğlu’na bilgi verdi.

Hukuksuz Medeniyet Olmaz!

22 Aralık 2016 Perşembe 10:41

DALGA DALGA BÜYÜK BİR HEYECANLA BÜYÜYOR

Kurulduğu ilk anlarda Ankara’da öğrenim gören hukuk fakültesi öğrencileri eksenli başlayan çalışmalar, bugün mühendislik, tıp, yönetim bilimleri, İletişim, Eğitim, İlahiyat, Veterinerlik ve Zirai Bilimler alanına genişleyen Adalet ve Medeniyet Derneği dalga dalga büyüyen bir heyecanla Türkiye’nin dört bir yanına ulaşarak dikkatleri üzerine toplamayı da başardı. Adalet ve Medeniyet Derneği gençliğin şuurlanması için faaliyetler yürütmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Adalet ve Medeniyet gönüllüleri bütün faaliyetlerini heyecanla çalışan kendini gençliğe adayan bir hedefle çalışıyor. Buda beni son derede mutlu ediyor. Bununla birlikte medeniyetler için adalet sistemi çok önemlidir. Unutmayalım ki hukuksuz medeniyet asla olmaz” dedi.

MEDENİYETE GÖNÜL VERENLER ÖĞRENCİLERİ YALNIZ BIRAKMIYOR

Derneğimizin adeta gönüllü insan zinciri şeklinde oluşturduğu yapı aslında tarihimizde çok önemli bir yeri olan ahilik geleneğinin bir görünümde olduğunu belirten Adalet ve Medeniyet Derneği Genel Merkez Teşkilat Merkezi Adem Tuncer’de, “Öğrencilik dönemini bin bir çileyle tamamlayanlar, meslek sahibi olunca konformizmin dayanılmaz baskısı ve cazibesi karşısında, kendilerinin bıraktığı sıraları dolduran gençleri bir anda unutabilmektedir. Adalet ve Medeniyete gönül verenler, öğrencilerimizle yaptığı faaliyetlerin temelinde haftalık söyleşiler, kitap tahlil programları ve kamplar yer almaktadır. Haftalık söyleşilerimizde gençlere doğru rehberlik edecek, yeni ufuklar açacak meslek büyükleri derneğimize davet edilerek gençlerle buluşmaları sağlanmaktadır. Bu söyleşilerde alanında uzman büyükleriyle hasbihal eden gençler, hatiplerin mesleki tecrübelerinden istifade edebilmektedirler. Bu söyleşiler aynı zamanda farklı üniversitelerde eğitim gören gençlerin tanışarak kaynaşması, fikir alışverişinde bulunması için de güzel bir fırsat olmaktadır” açıklamasını yaptı.

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