İhtiyaç sahipleri Ramazan'da sıcak yemeksiz kalmayacak

Darıca Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine ve korona virüs nedeniyle karantinada olan kişilere her gün 3 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapacak.