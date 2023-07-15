İkinci El Otomobilde Yeni Dönem! Yarın Başlıyor…

İkinci el araçların sıfır araçtan daha pahalı satılmaması için çıkarılan düzenleme yarın itibariyle yürürlükte olacak. Yeni düzenleme öncesi ikinci el otomobil pazarlarında sessizlik yaşanıyor. Düzenlemeye uymayanlara 300 bin liraya varan para cezası kesilecek.

İkinci el araç satışlarına ilişkin düzenleme geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. İkinci el araç fiyatlarının sıfır araç fiyatlarının üzerinde satılmasına istinaden çıkarılan düzenleme 15 Temmuz itibariyle geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetlemelerde düzenlemeye uymayan kişi ve işletmelere 300 bin liraya kadar para cezası kesilecek. İkinci el motorlu kara taşıtları, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan 1 Ocak 2024’e kadar ilan yoluyla pazarlanamayacak.

Düzenlemenin kamuoyuna duyurulması sonrası ikinci el otomobil pazarlarında durgunluk yaşandı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İMAS Başkan Yardımcısı Anıl Şentürk, düzenleme ile ikinci el araçların yatırım aracı olmaktan çıkacağını söyledi. Şentürk, ikinci el araç fiyatlarında da düşüş beklediklerinin altını çizdi.



’’Şu an geçmişteki hızlı fiyat artışları söz konusu değil’’



Pandemiden bu yana arz talep dengesinde problemler yaşandığını aktaran Şentürk, ’’Geldiğimiz noktada aşırı taleplerden dolayı sıkıntılar yaşandı. Düzenleme yarın itibariyle yürürlüğe giriyor. Henüz yürürlüğe girmemesine rağmen karar açıklandıktan sonra ikinci el fiyatları geri çekilmişti. Şu an geçmişteki hızlı fiyat artışları söz konusu değil. Düzenleme sonrası fahiş fiyatlı ilanlarında önüne geçilecek. Önümüzdeki günlerde fiyatların bir miktar daha düşeceğini görebiliriz’’ dedi.

’’Cezaların caydırıcılığı ile sektörün normalleşmesi sağlanacaktır’’



Şuan piyasalarda durgunluk yaşandığını belirten Şentürk, ’’Otomobillere yatırım aracı olarak talep gösterenler vardı. Kullanım için değil ticari maksatla otomobil alınıyordu. Ticaret Bakanlığı bu konularla ilgili çalışmaları yaptı. İlan siteleri ve ikinci el otomobillerin satış süreçleri denetlenecek. Fahiş fiyatların önüne geçilecektir. Cezaların caydırıcılığı ile sektörün normalleşmesi sağlanacaktır’’ diye konuştu.