İLKÇEV İzcileri, Bolu Aladağ’da

İLKÇEV, Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından federasyonun Bolu Aladağlardaki Tevfik Rüştü Günday kampında düzenlenen, 68 ilden toplam 1400 izcinin katıldığı ’Kardeşlik Temalı İzci Kampı’na 2 Oymakbaşı,3 Yardımcı Lider ve 9 izci katılım sağladı.

İzciler, kampta izciliğin ana esasları, andı, türesi ve oyunlarının yanısıra matrak, dart, okçuluk, kano, telsiz istasyonlarında ilgili eğitimleri uzmanlarından aldılar. Hayk (izcilerin arazide lidersiz gece boyu kendi yaptıkları barınakları kalma) yaparak, kamp organize etmenin usul ve esaslarını öğrendiler. Gençlerimize ve çocuklarımıza, okul dışındaki zamanlarda, zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimlerine rehberlik edecek olmanın, vatana, millete, ailesine ve kendine faydalı bireyler olmalarını sağlamak için çalışmanın, heyecanı ile dolarak kamp yerinden ayrıldılar.

’GEÇ KALMA, ZİNDE KAL’ proje koordinatörü Tuncay Başoğlu yaptığı açıklamada; “Kampa katılan izcilerimize ve liderlerimize yapacakları izcilik çalışmalarında başarılar diliyoruz.’’ dedi.