İLKÇEV'den 11. yaz okulu

İLKÇEV 2006 yılından beri verdiği hizmetlerden biri olan yaz okulunun bu yıl 11.sini daha geniş kapsamlı olarak tanıtımını gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü , Belediye Başkanlığı, ve Müftülük ile yapılan işbirlikleri neticesinde, çocukları, gençleri ilgilendiren tüm alanlarda nitelikli eğitim programları ortaya çıkararak, Gebze’de yeni bir yaz okulu modeli olarak ön plana çıkıyor.

Sabah sporu ile güne başlayan öğrenciler, Diyanet İşleri Başkanlığı Yaz Kur’an Kursları programıyla devam edecekler. Öğle arasında verilen yemekten sonra kültürel eğitimler için Gebze 50. Yıl Chrysler Ortaokulu'nda spor ve eğlence için de Gebze Belediyesi Yaz Spor Okullarında ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü yüzme havuzu ve diğer tesislerde vakit geçirecekler.

Etkinlikler ve geziler şeklinde uygulanacak programda çocukların düşünme becerilerinin geliştirilmesi, düşüncenin uygulamaya konulması yaz okulunda önemli yer tutuyor.

4 haftalık etkinliklerden sonra doğa ile iç içe yatılı şekilde gerçekleştirilmesi planlanan izci kampının, programın en doğal ve öğretici kısmını öğrencilerin de en çok bekleyeceği etkinliklerden biri gibi görünüyor.

“Çocuklar hepimizin, üstümüze düşen görevi yerine getirmek istiyoruz” şeklinde açıklama yapan İLKÇEV yönetimi, Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası bölgelerinden 2. ve 8. sınıflar arası öğrencilerin programa katılabileceklerini belirtiyor.

İLKÇEV Yaz okulu hakkında bilgi almak veya kayıt yaptırmak için ;www.ilkcev.org.tr adresinden veya dernek merkezinden başvuru formunu alıp , doldurabilirsiniz.

Dolu formu 2 Temmuz 2017 tarihine kadar İLKÇEV merkezine ulaştırıp kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Kayıt esnasında öğrenciye ait 2 adet vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi ve aile hekiminizden alacağınız sağlık raporu sizden isteneceğinden önceden hazırlıklı olmanız fayda sağlayacaktır.

Detaylı Bilgi : www.ilkcev.org.tr

Tarih : 3 Temmuz - 30 Temmuz 2017

Eğitim Merkezi : 50. Yıl Chrysler Ortaokulu / Gebze

Dernek Merkezi : Mustafa Paşa Mahallesi 709. Sok. No:31 Gebze

İrtibat Telefon : 0532.333 28 25 / 0505.621 62 88