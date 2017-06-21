banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İLKÇEV'den 11. yaz okulu

İLKÇEV 2006 yılından beri verdiği hizmetlerden biri olan yaz okulunun bu yıl 11.sini daha geniş kapsamlı olarak tanıtımını gerçekleştirdi.

İLKÇEV'den 11. yaz okulu

21 Haziran 2017 Çarşamba 19:45

Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü , Belediye Başkanlığı, ve Müftülük  ile yapılan işbirlikleri neticesinde, çocukları, gençleri ilgilendiren tüm alanlarda nitelikli eğitim programları ortaya çıkararak, Gebze’de yeni bir yaz okulu modeli olarak ön plana çıkıyor.
Sabah sporu ile güne başlayan öğrenciler, Diyanet İşleri Başkanlığı Yaz Kur’an Kursları programıyla devam edecekler. Öğle arasında verilen yemekten sonra kültürel eğitimler için Gebze 50. Yıl Chrysler Ortaokulu'nda spor ve eğlence için de Gebze Belediyesi Yaz Spor Okullarında ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü yüzme havuzu ve diğer tesislerde vakit geçirecekler.
Etkinlikler ve geziler şeklinde uygulanacak programda çocukların düşünme becerilerinin geliştirilmesi, düşüncenin uygulamaya konulması yaz okulunda önemli yer tutuyor.
4 haftalık etkinliklerden sonra doğa ile iç içe yatılı şekilde gerçekleştirilmesi planlanan izci kampının, programın en doğal ve öğretici kısmını öğrencilerin de en çok bekleyeceği etkinliklerden biri gibi görünüyor.
“Çocuklar hepimizin, üstümüze düşen görevi yerine getirmek istiyoruz” şeklinde açıklama yapan İLKÇEV yönetimi, Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası bölgelerinden 2. ve 8. sınıflar arası öğrencilerin programa katılabileceklerini belirtiyor.  
İLKÇEV Yaz okulu hakkında bilgi almak veya kayıt yaptırmak için ;www.ilkcev.org.tr   adresinden veya dernek merkezinden başvuru formunu alıp , doldurabilirsiniz.
Dolu formu 2 Temmuz 2017 tarihine kadar İLKÇEV merkezine ulaştırıp kayıt  işleminizi tamamlayabilirsiniz.
Kayıt esnasında öğrenciye ait 2 adet vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi ve aile hekiminizden alacağınız sağlık raporu sizden isteneceğinden önceden hazırlıklı olmanız fayda sağlayacaktır.
Detaylı Bilgi         :  www.ilkcev.org.tr
Tarih                     :  3 Temmuz - 30 Temmuz 2017
Eğitim Merkezi   :  50. Yıl Chrysler Ortaokulu / Gebze
Dernek Merkezi  :  Mustafa Paşa Mahallesi 709. Sok. No:31 Gebze
İrtibat Telefon    :   0532.333 28 25 / 0505.621 62 88
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Türk Eğitim Sen'den Ramazan Yardımı Türk Eğitim Sen'den Ramazan Yardımı
Zabıta Müdürlüğü Denetimlerini Sıklaştırdı Zabıta Müdürlüğü Denetimlerini Sıklaştırdı
İftar Sofrasında Buluştular İftar Sofrasında Buluştular
27. Geleneksel Kent Bayramlaşması 27. Geleneksel Kent Bayramlaşması
Gebze Zabıtasından Bayram denetimi Gebze Zabıtasından Bayram denetimi
Köşker Silvan’da şehit ailelerini ziyaret etti Köşker Silvan’da şehit ailelerini ziyaret etti
Yukarı Çık

banner149

Türk Eğitim Sen'den Ramazan Yardımı
Türk Eğitim Sen Kocaeli 2 No'lu Şubeden Suriye Türkmenlerine Ramazan Yardımı

Haberi Oku