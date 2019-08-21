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İYİ Partiye hayırlı olsun ziyareti

İYİ Parti İlçe yönetimi önemli misafirleri konuk etti.

İYİ Partiye hayırlı olsun ziyareti

21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:39

İYİ Parti Gebze ilçe binasında gerçekleşen ziyarette CHP Gebze İlçe yönetimi, İYİ Partiyi ziyaret ederek yeni yönetime hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, CHP Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Yaşa Erdoğan, CHP Gebze İlçe Gençlik Kolları Başkanı Savaş Gayretli ve yöneticiler İYİ Parti yönetimine hayırlı olsun derken bundan sonraki çalışmalarında başarılar dilediler.

DOSTANE GÖRÜNTÜLER VARDI

CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, "Özhan başkanımıza ve yeni yönetimine başarılar diliyorum. Kendilerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Yolları açık olsun" derken, İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Özhan Öztürk de "CHP ailesine teşekkür ederiz, bizleri mutlu ettiler, kendilerine çok teşekkür ederim, gerek şahsım gerek yönetim kurulum adına bu ziyaret bizleri memnun etti" yorumunu yaptı. Öte yandan EYT Gebze temsilcisi Engin Deniz de hayırlı olsun temennisinde bulunanlar arasındaydı.

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