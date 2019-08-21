İYİ Partiye hayırlı olsun ziyareti

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CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, "Özhan başkanımıza ve yeni yönetimine başarılar diliyorum. Kendilerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Yolları açık olsun" derken, İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Özhan Öztürk de "CHP ailesine teşekkür ederiz, bizleri mutlu ettiler, kendilerine çok teşekkür ederim, gerek şahsım gerek yönetim kurulum adına bu ziyaret bizleri memnun etti" yorumunu yaptı. Öte yandan EYT Gebze temsilcisi Engin Deniz de hayırlı olsun temennisinde bulunanlar arasındaydı.