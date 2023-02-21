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Kaçakçılara 3 ilde eş zamanlı operasyon: 15 gözaltı

- 11 ton 650 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Kaçakçılara 3 ilde eş zamanlı operasyon: 15 gözaltı

21 Şubat 2023 Salı 20:28

Kocaeli merkezli 3 ilde polis ekipleri tarafından eş zamanlı yapılan operasyonlarda kaçakçılara ağır darbe vuruldu. 15 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 11 ton 650 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. 
 
  Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, bölgede bandrolsüz nargile tütünü imal ve ticareti yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine çalışma gerçekleştiren ekipler, Kocaeli merkezli 3 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar çerçevesinde 15 şahıs gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 11 ton 650 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek, 501 adet Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bandrolü, 864 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 


İHA
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