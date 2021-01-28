Kaçırılan Türk gemisinin 3 mürettebatı Cumartesi Türkiye'ye getiriliyor

Alınan bilgiye göre, Gine Körfezi'nde Mozart gemisine düzenlenen baskın sırasında kurtulan Furkan Yaren ve İlhan Süha Tatlıgül ile baskın sırasında yaralanarak tedavisi tamamlanan Bahadır Yeşilalan, Gabon'un başkenti Librevil'den İstanbul'a gelecek uçağa binecek.