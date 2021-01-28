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Kaçırılan Türk gemisinin 3 mürettebatı Cumartesi Türkiye'ye getiriliyor

Alınan bilgiye göre, Gine Körfezi'nde Mozart gemisine düzenlenen baskın sırasında kurtulan Furkan Yaren ve İlhan Süha Tatlıgül ile baskın sırasında yaralanarak tedavisi tamamlanan Bahadır Yeşilalan, Gabon'un başkenti Librevil'den İstanbul'a gelecek uçağa binecek.

Kaçırılan Türk gemisinin 3 mürettebatı Cumartesi Türkiye'ye getiriliyor

28 Ocak 2021 Perşembe 23:28

Nijerya açıklarında kaçırılan Mozart gemisinden kurtarılan 3 mürettebat Türkiye'ye getiriliyor.

Yarın Librevil-İstanbul seferini yapacak THY'ye ait uçağın 30 Ocak Cumartesi saat 03.30'da İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.



AA
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