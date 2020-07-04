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"Karamürsel Gazozu" 49 yıl sonra tekrar üretilmeye başlandı

Kocaeli'de 49 yıl önce satışı durdurulan "Karamürsel Gazozu", "2020'nin En Güzel Haberi" sloganıyla piyasaya sürüldü.

04 Temmuz 2020 Cumartesi 22:07

- Gazozun satışından elde edilecek gelir, kız çocuklarının eğitim masraflarında kullanılacak

Karamürsel Gazozu'nun tanıtımı için, Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Kayacık Mahallesi Sahili Bosna Sebili önünde tören düzenlendi.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, 1956'da Karamürsel'de yaşayan bir çift tarafından piyasaya sürülen Karamürsel Gazozu'nu yeniden canlandırmak istediklerini belirtti.

Karamürsel Gazozu'nu, 4 Temmuz'da ilçenin kurtuluş gününde Karamürsellilere hediye ettiklerini dile getiren Yıldırım, "(2020'nin En Güzel Haberi) yeni markasını Kocaeli genelinde bir numara yapmaya, hatta ülke geneline yaymaya kararlıyız. İlk etapta bu gazozu il genelinde yaymak, daha sonra hedefimiz ülke genelinde Karamürsel'in ismini duyurmak. Ama en önemlisi bu gazozdan elde edilecek gelirin kız çocuklarımızın okutulması için harcanacak olması." diye konuştu.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek de "Gazozun önemi çok büyük, gelirinin çocukların eğitiminde kullanılması bu nedenle önemi çok büyük. Şöyle bir söz vardır 'Zehir olsa içilir.' İşte bu gazozu içerek, çocuklarımızın eğitimine destek olunacak." ifadelerini kullandı. 

Toplantıya, AK Parti Kocaeli milletvekilleri İlyas Şeker ve Cemil Yaman, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Uğur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete, MHP Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz ve vatandaşlar katıldı. 

Üretimi ve işletmeciliği Karamürsel Belediyesince yapılacak Karamürsel Gazozu, Antalya'da üretilerek Karamürsel'e getiriliyor. 




AA
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