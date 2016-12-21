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Karamürsel'de Kış

Karamürsel'de 4 mahallede küreme ve tuzlama çalışması yapıldı

Karamürsel'de Kış

21 Aralık 2016 Çarşamba 17:19

Karamürsel Belediyesine bağlı ekipler, ilçenin yüksek kesimlerindeki mahallelerde küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Tahtalı, Fulacık, Camdibi ve Kadriye mahallelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle karla kaplanan yollarda, küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.

Belediye ekiplerinin, yolları açık tutmak için çalışmalarını vardiya halinde sürdürdüğü belirtildi.

Vatandaşlardan, istenmeyen durumların yaşanmaması için trafikte tedbirli olmaları, zincir veya kış lastiği kullanmaları istendi.

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