Karaosmanoğlu, ’'Muhtarlarımızla Birlikte Çalışıyoruz’'

Başkan Karaosmanoğlu, şehirlerin demokraside ve hizmette en önemli hücresi olan muhtarlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, şehirlerin demokraside ve hizmette en önemli hücresi olan muhtarlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Başiskele Muhtarlar Dernek Başkanı İlhan Altıntaş ve yönetimini yanı sıra Gölcük Hasaneyn Mahalle Muhtarı Şaban Saral, İzmit Hasancıklar Muhtarı Hayati Yavuz ile Körfez Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Aynur Şöhretli Yiğit ve beraberindeki heyetlerle buluştu.

“MUHTARLARIMIZA HER DAİM KULAK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Her mahallenin kendine has bir dokusu olduğunu ziyaretlerde özellikle belirten Karaosmanoğlu, “Kocaeli genelinde yaptığımız işleri, muhtarlarımızın talepleri ve yönlendirmeleri belirliyor. Altyapıda, sosyal hizmetlerde, çevre yatırımlarında, fen işlerinde ve bütün işlerimizde muhtarlarımızla birlikte çalışıyoruz” ifadelerini sarf etti. “Kocaeli genelinde en ücra sokaklarımızın alt yapısının yenilenmesinden çamurdan, tozdan ve topraktan kurtarıp asfalta kavuşturduysak bu muhtarlarımız sayesindedir” diyerek sözlerini sürdüren Karaosmanoğlu, “Muhtarlarımıza her daim kulak vermeye devam edeceğiz. Sahip olduğumuz imkânları, muhtarlarımızın taleplerine göre yönlendiriyor ve dolayısıyla halkımıza hizmet ediyoruz” şeklinde konuştu.

“KOCAELİ İÇİN MUHTARLARIMIZLA BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ”

Görüşmelerde 24 Haziran’dan sonra da istikrara devam diyen halkımızın oylarıyla çok daha büyük işleri yine el birliğiyle gerçekleştireceğiz vurgusu da yapan Karaosmanoğlu, “Ufku açık, geleceğe güvenle bakan bir Türkiye ve Kocaeli için muhtarlarımızla birlikte çalışıyoruz. Yarınlarımız için, geleceğimiz için bugünümüz için muhtarlarımızla olan bu işbirliğini Büyükşehir Belediyesi olarak çok önemsiyorum” şeklinde konuştu. Muhtarlar mahallelerine yapılan hizmetler için Karaosmanoğlu’na teşekkür etmeyi de ihmal etmediler. Birlikteliklerde Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Lütfi Efil de hazır bulundu.