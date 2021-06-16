Kaymakam Güler'in acı günü!

16 Haziran 2021 Çarşamba 10:05
Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, acı haberi duyurdu. Babasının vefat haberini paylaşan Güler, yaptığı açıklamada; "Aziz dostlar, babacığım Hacı Ali Güler bugün Hak’ka yürüdü.100 yaşında asırlık bir çınarı, duâ kapımızı kaybetmenin hüznünü siz değerli dostlarımla paylaşıyorum. Sizlerden babamın ruhuna dua ve Fatiha okumanızı bekliyor bilmukabele sizlerin de geçmişinize rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’in babası Hacı Ali Güler'in cenazesi 16 Haziran Çarşamba günü (bugün) memleketi Elazığ İzzet Paşa Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Elazığ merkez Güneyçayır köyünde defnedilecek. Gebze gazetesi ailesi olarak Kaymakam Mustafa Güler'in babası Hacı Ali Güler'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınları başsağlığı diliyoruz.
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