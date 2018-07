‘’Kente Hizmetlerimiz Hızla Devam Ediyor’’

Başkan Karaosmanoğlu, Körfez Ticaret Odası ile Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nı ziyaret etti. Birlikteliklerde ülke geneli başta olmak üzere yerel hizmetler konuşulurken, ekonominin can damarı esnafların talepleri de değerlendirildi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve yönetimine iadeyi ziyaret gerçekleştirdi. Karaosmanoğlu ayrıca Körfez Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Yahya Öztürk’ün yanı sıra Körfez Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ferit Kır ile yönetimlerini de ayrı ayrı ziyaret etti. Görüşmelerde ülke geneli başta olmak üzere yerel hizmetler konuşulurken, ekonominin can damarı esnafların da talepleri değerlendirildi. Çok verimli geçen görüşmelerde, Büyükşehir Belediyesi’nin özellikle kentin her noktasına eşit bir şekilde sağladığı hizmetler takdirle karşılandı. Köylere yapılan hizmetlerle birlikte tarım ve hayvancılığa sağlanan katkıların kırsal alanda yaşayan halkın memnuniyetle karşıladığı da oda başkanları tarafından özellikle vurgulandı.

“KÖYLERİMİZE DÖNÜŞÜN HIZLANDIĞINI GÖRÜYORUZ”

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve AK Parti Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt’ün de yer aldığı ziyaretlerde, Kocaeli’nin sanayisiyle, turizmiyle, eğitim ve kültürüyle model bir kent olduğunu ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, yerel yönetimlerin belediyecilik hizmetlerinin dışında halkın taleplerine göre proje ürettiğinin de altını çizerken, “Büyükşehir Belediyesi olarak istihdama ve üretime dönük bakış açısıyla çalışmalarımıza yön veriyoruz. Tarımda ortaya koyduğumuz atılımlarla birlikte köylerimize dönüşün hızlandığını görüyoruz. Çiftçimize dönük katkılarımız üretimde verimi ve kaliteyi artırırken, diğer bir yandan da eğitim sürecine önem veriyoruz. Ziraat mühendislerimiz ve veterinerlerimiz köylümüzün hizmetindedir” şeklinde konuştu.

“MEMNUNİYETİ BİZİM İÇİN EN BÜYÜK REFERANSTIR”

Hükümetimizin esnafımıza verdiği desteklerin nedenli önemli olduğuna da değinen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Ticaret odalarımızla her daim işbirliği içerisindeyiz. Kent merkezlerimize dönük her projemizde Sivil Toplum Kuruluşlarımızla birlikte hareket ediyoruz. İstişarenin bereketine inanıyoruz. İnşallah Körfez ilçemiz her geçen gün gelişiyor. İSU Genel Müdürlüğümüz, Körfez ilçemizdeki mahallelerinin altyapı çalışmalarını hızlı bir şekilde sürüyor. Bunlar bitince de üst yapı için çalışmalarımızı yapacağız. Halkımızın memnuniyeti bizim için en büyük referanstır” diyerek sözlerini tamamladı.