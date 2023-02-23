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Kocaeli Büyükşehir Defne'ye hastaneye kuruyor

Hatay Defne'de yaraların sarılması için yoğun çaba harcayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bölgeye 54 yatak kapasiteli hastane kuracak.

Kocaeli Büyükşehir Defne'ye hastaneye kuruyor

23 Şubat 2023 Perşembe 15:28
 Kahramanmaraş’ta yaşanan iki büyük depremden en çok etkilenen yerlerden olan ve ardından 6.4’lük depreme yakalanan Hatay’ın Defne ilçesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hastane kurulumu gece gündüz devam ediyor. 54 yatak kapasitesine sahip ve yılda 250 bin kişiye hizmet vermesi planlanan hastane için ekipler yoğun çaba harcıyor. Sosyal donatılarıyla beraber çadır kent kurulumunu tamamlayan Büyükşehir, konteyner kentte ise altyapı çalışmalarına devam ediyor.  
 54 yatak kapasiteli hastane, 6 bin 500 metrekare alana inşa ediliyor. Hastanenin acil servisle birlikte yılda 250 bin kişiye hizmet vermesi planlanıyor. Hastanede 4 ana dal branşı ve diş hekimliği hizmeti devamlı olarak verilecek. Genel cerrahi, dahiliye, çocuk, kadın doğum ve diş poliklinik hizmetlerinin verileceği sahra hastanesinde haftanın belli günlerinde nöroloji, psikiyatri, fizik tedavi, göz, ortopedi poliklinik hizmetleri de olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ekipleri içme suyu, kanalizasyon, altyapı, mekanik, elektrik ve sıhhi tesisat imalat çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. 
 
  Konteyner kent kuruluyor 
  Depremin hemen ardından ilçe belediye başkanlarıyla beraber Hatay’ın Defne ilçesine giden ve göreve başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, depremzedelerin kalacağı çadır kent, konteyner kent ve hastane çalışmalarını yakından takip ediyor. Hastanenin ön kısmında 45 dönümlük alanda konteyner kent oluşturulacağı bilgisini veren Başkan Büyükakın, "Kocaeli Büyükşehir Hastanesinde ameliyathaneler ve tıbbi branşlar olacak. 40 konteynerlik bölümde doktorlar hizmet verecek diğer 40 konteynerde hastanenin diğer bölümleri olacak. Diğer 35 dönümlük alanın içine 350 konteynerlik kent inşa edilecek. Konteyner kentte alt yapı çalışmalarımız devam ediyor. Hastanenin konteynerlerinin sevkiyatı ve kurulumu da başladı. Konteyner kentte ise 21 metrekarelik konteynerlerde salon, mutfak, banyo ve odası olacak" dedi.  


İHA
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