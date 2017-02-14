KOCAELİ DE NELER OLUYOR!

SİRMEN SİYASETE DÖNÜYOR

İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığını yürüttüğü dönemde hayata geçirdiği İZGAZ projesiyle alakalı yargılanan Sefa Sirmen 7,5 ay önce cezaevine girdi. 7 Şubat Salı günü tahliye olan Sirmen siyasete devam edeceğini açık açık söyleyerek, “Siyaset yaptığım için bunlar başıma geliyor ama ben siyasetten kopmadım siyasete devam edeceğim” ifadesine yer verdi.





HAYATIM İZMİT KİTABI

Sirmen, “Cezaevinde iken kitabımın ikinci bölümünü bitirdim. Hayatım İzmit isimli kitabımın ilk kısmında bilindiği gibi belediye başkanlığımın ilk dönemine yer vermiştim. Şimdi de cezaevi dönemimi kaleme aldım. Kitabı bitirdim şimdi ise gelinim kitabın düzenlemesini yapıyor. Yakında yayında olur. Merak edilen ve bilinmeyen pek çok şey bu kitapta yer alacak” dedi.

SİRMEN YENİDEN YARGILANMAK İSTİYOR

Sefa Sirmen siyasete devam edip etmeyeceği ile ilgili, “Bana siyaset yapıp yapmayacağımı soruyorlar. Tabi ki yapacağım. Cezaevine girmeden önce de yapıyordum. Zaten o yüzden cezaevine girdim. Yargılandığım proje 100 milyon dolara yapılmış, 600 milyon dolara satılmış bir projedir. Kamu zararı yoktur. Kaldı ki ortada bir suç varsa bile bu suç tek bir belediye başkanıyla işlenmez. Başkanın onayına kadar birçok teknik insan bu projeye imza atar. Beni yargılayan hakimlerde bugün cezaevinde ve ben yeniden yargılanma talebinde bulundum. Şuan bu talebimin sonuçlanmasını bekliyorum” ifadelerine yer verdi.

ÇİFTÇİLERE BORÇ MÜJDESİ

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş Bakanlar Kurulu sonrası çiftçiye müjdeyi verdi. Kurtulmuş, "Çiftçinin borçları ötelenecek" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada çiftçiye müjdeyi verdi. Çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifine olan borçları yeniden yapılandırılarak ötelenecek.

"HAYVAN VARLIĞI DA KAYIT ALTINA ALINACAK"

Çiftçilerin Ziraat ve Tarım Kredi'ye olan borçlarının yeniden yapılandırılacağını ve öteleneceğini söyleyen Kurtulmuş, hayvan varlığının da kayıt altına alınacağıyla ilgili karar alındığını açıkladı.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Büyük oranda doğa koşullarına bağlı olarak gerçekleştirilen tarımsal üretim, bir çok doğal afetle karşı karşıya kalıyor. Dolu,don,fırtına, kuraklık,aşırı yağış,hastalık ve daha bir çok felaketle karşı karşıya kalan çiftçiler zaman zaman büyük zarara uğruyor. Bu zararın telafisi için çiftçiler Ziraat Bankası veya Tarım Kredi Kooperatifine başvuruyor. Doğal afetler nedeniyle ürünü zarar gören ve tarımsal faaliyetlerinin finansmanı amacıyla Ziraat Bankası'nda ve Tarım Kredi Kooperatifinde kredi borcu bulunan vatandaşlar yapılandırmadan yararlanacak.

UZAY AJANSI GEBZEYE Mİ KURULACAK ?

Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle: Türkiye Uzay Ajansı ile ilgili yasa çalışmaları görüşüldü. Türkiye için geç kalınmış bir proje ama bugün Türkiye'nin Türkiye Uzay Ajansı kurması elzem hale gelmiştir. Ülkemizin uzaydan daha iyi yararlanması için bir yapıya kavuşacağız. Bugün bu konular gündeme geldi. Her madde detaylı bir şekilde gözden geçirilecek. 3 alanda yasa teklifleri olgunlaştırılacak ve meclise getirilecektir. Uzay ajansın Gebze TÜBİTAK sahası içinde kurulması bekleniyor.

Nakliyecilere Dikkat

Çayırova'da polisin operasyonuyla, internetteki sahte nakliye firması ilanıyla 240 bin TL'lik inşaat malzemesi çalan 2 kişi yakalandı. Merkezi İstanbul Hadımköy'de bulunan inşaat malzemeleri satışı yapılan bir firmanın yöneticileri, internetteki ilandan nakliye firmasına ulaştı. Firma, 35 DC 7646 plakalı aracın ve şoförün tüm evrakını aldıktan sonra TIR'a inşaat malzemeleri yüklendi. Ürünlerin müşterilerine ulaşmadığını öğrenen firma polisi aradı. Polisin yaptığı araştırma sonucu Çayırova 5208 Sokak'ta bulunan depoya baskın düzenlendi. Firmaya ait ürünler depoda bulunurken, 38 yaşındaki B.K. ile 42 yaşındaki C.T. gözaltına alındı. Ürünler firmaya teslim edildi. 2 kişi adliyeye sevk edildi.









( Kaynak : Kocaeli gazetesi)