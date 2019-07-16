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Kocaeli plajları emin ellerde

Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil Hizmetleri ekipleri Kocaeli sahillerinde görev yapıyor.

Kocaeli plajları emin ellerde

16 Temmuz 2019 Salı 10:29

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Hasta Nakil Hizmetleri ekipleri Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ile birlikte Kocaeli sahillerinde vatandaşlara güvenli bir hizmet sunuyor.

 

7 GÜN HİZMET VERİYORLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil Hizmetleri, Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında Mavi Bayraklı Karamürsel, Gebze ve Kandıra halk plajlarında oluşabilecek su kazalarına ve sağlık problemlerine yönelik olarak haftanın 7 günü hizmet veriyor. Vatandaşların boğulma riskine karşı tam teçhizat hazır olarak görev yapan ekipler, vatandaşların plajda güvenli bir şekilde yüzmelerini sağlıyor.

 

TEHLİKENİN ÖNÜNE GEÇİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin plajlarında bulunan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Hasta Nakil Hizmetleri ekipleri 5 Haziran - 12 Temmuz tarihleri arasında halk plajlarında toplam 195 vatandaşa Sağlık hizmeti verdi. Ekipler vatandaşlara anında müdahale ederek gerekli işlemleri ve yönlendirmeleri gerçekleştiriyor.

 

15 EYLÜL TARİHİNE KADAR GÖREVDELER

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Hasta Nakil Hizmetleri ekiplerinin 5 Haziran’da başlayan sahil görevi 15 Eylül tarihine kadar devam edecek. Vatandaşların can güvenliği için Kocaeli’nin halk plajlarında görev yapan ekipler sahillerde nöbetleşe olarak görev yapıyor.

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