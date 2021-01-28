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Kocaeli'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı

Kandıra ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı

28 Ocak 2021 Perşembe 10:26

Alınan bilgiye göre, D-020 kara yolunda Ağva yönüne gitmekte olan Kadir Gürcan'ın kullandığı 09 S 4418 plakalı otomobil, Safalı Mahallesi mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak ters döndü.

Otomobilin içerisinden kendi imkanlarıyla çıkan Gürcan, durumu jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Gürcan tedbir amaçlı Kandıra Devlet Hastanesi'ne götürüldü.





AA
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