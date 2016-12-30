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Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu

Kocaeli'de yeni yıl öncesi uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu

30 Aralık 2016 Cuma 13:04

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde nakli ve ticareti yaptıkları iddiasıyla İzmit ilçesinde Ş.A. ile ev arkadaşı Ü.D'nin evine operasyon yaptı.

Ekiplerin evde yaptığı aramalarda, eşyaların arasına gizlenmiş halde 89,5 gram toz esrar, 326 adet uyuşturucu hap, 21 gram metamfetamin, sentetik uyuşturucu maddesi yapımında kullanılan 50 gram yavşan otu, 1 kutu çakmak gazı, 156 gram kına, paketlemede kullanılmak üzere kağıt ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği sanılan 895 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 

Kaynak : AA

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