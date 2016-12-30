Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde nakli ve ticareti yaptıkları iddiasıyla İzmit ilçesinde Ş.A. ile ev arkadaşı Ü.D'nin evine operasyon yaptı.

Ekiplerin evde yaptığı aramalarda, eşyaların arasına gizlenmiş halde 89,5 gram toz esrar, 326 adet uyuşturucu hap, 21 gram metamfetamin, sentetik uyuşturucu maddesi yapımında kullanılan 50 gram yavşan otu, 1 kutu çakmak gazı, 156 gram kına, paketlemede kullanılmak üzere kağıt ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği sanılan 895 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak : AA