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Kocaeli'den Suriye'ye un yardımı!

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, bir esnafın girişimleriyle temin edilen 1 tır un Suriye'ye uğurlandı.

Kocaeli'den Suriye'ye un yardımı!

07 Ocak 2017 Cumartesi 17:24

Esnaf Melih Mercan aracılığıyla Karamürsel'de Halepliler için başlatılan yardım kampanyasında kısa sürede 25 ton un toplandı.

Toplanan unlar Karamürsel İlhan Çınar Alanı'ndaki uğurlama töreninde konuşan Mercan, yardım kampanyasına katılan herkese teşekkür ederek, Suriye'deki insanlık dramına duyarsız kalmadıklarını söyledi.

Toplanan unun Suriye'nin İdlip kentine ulaştırılacağını ifade eden Mercan, "Suriye'de insanlar zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor. Biz de elimizden geldiği kadar yardım da bulunmak istedik. İhtiyaç duyulan bölgelere gönderilmek üzere 1 tırlık un yardımı toplamış bulunmaktayız. Bu yardımlar bölgede faaliyet gösteren yetkililere teslim edilecektir." dedi.

Konuşmanın ardından hazırlanan 25 ton unla yüklü tır dualarla bölgeye uğurlandı.

Uğurlama töreninde Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ın yanı sıra çok sayıda ilçe sakini katıldı.

KOCAELİ (AA)
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Anahtar Kelimeler
UnSuriyeYardımKaramürselHalep
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