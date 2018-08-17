Kuşları Koruyacak Enerji Hattı Yatırımı

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.), dünyada nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan 4 tür akbabanın aynı anda yaşadığı tek yer olan Dörtdivan’da göçmen kuşların da korunması amacı ile elektrik şebekesini üçgen tertip ve askı izolatörlü olarak tesis ediyor.

2016 ile 2020 yılları arasında hizmet verdiği 4 ilde toplam, 544 Milyon TL yatırım yapmayı hedefleyen SEDAŞ, yaz boyunca sürdürdüğü yatırım çalışmaları içinde montajını tamamladığı yeni şebeke yatırımlarını, her ilde devreye alırken, son olarak Bolu İli Dörtdivan İlçesinde Bayramlar, Bucakkınık, Hacetler Mahalleleri ve Çalköy Köroğlu yaylasına giden ekonomik ömrünü doldurmuş orta ve alçak gerilim elektrik dağıtım hatlarını ve elektrik direklerini de yeniliyor. SEDAŞ OG (Orta Gerilim) hatlarının yol kenarlarına alınması için yatırım çalışmasına da hız veriyor.

SEDAŞ’TAN ÇEVRECİ YATIRIM

SEDAŞ Dağıtım Direktörlüğüne bağlı Dağıtım Varlıkları Grup Müdürlüğü bünyesindeki Şebeke Yapım Müdürlüğünce, yapımı sürdürülen yatırım çalışmaları sırasında öncelikle çevre ve iş güvenliği de sağlanıyor. Çevre duyarlılığı ile SEDAŞ, Dünyada nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan 4 tür akbabanın aynı anda yaşadığı tek yer olan Dörtdivan’da bölgenin, göçmen kuşların geçiş güzergahı olması nedeniyle, uygun noktalara beton trafo köşk kabinleri de tesis ediyor. SEDAŞ, nesli tükenme tehlikesi yaşayan ve göçmen kuşların da korunması ve kuş çarpılmalarını önlemek amacı ile elektrik şebekesinin üçgen tertip ve askı izolatörlü olarak yapımını gerçekleştiriyor. Dörtdivan Belediyesi, İlçe Merkezine 5 km uzakta Çavuşlar Mahallesi Kolköse mevkiindeki boş araziye bölgedeki Kızıl Akbaba, Kara Akbaba, Şah Kartal ve Ak Kuyruklu Kartal gibi nesli tükenmeye yüz tutan en yırtıcı kuş türlerinin gözlemlenebileceği bir istasyon kurdu.

TOPLAM 1 MİLYON 200 BİN TL YATIRIM

SEDAŞ Dörtdivan da 1 milyon 200 bin TL’lik yatırım projesi kapsamında, yaptığı elektrik şebekesi ile nesli tükenen kuşların korunmasını, enerji kesintilerinin ve arızaların önlenerek, en az seviyeye indirilmesini hedefliyor. SEDAŞ yöneticileri çevre duyarlılığı ile SEDAŞ’ın enerji şebekesi yatırım çalışmalarına destek sağlayan, Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu’na ve Belediye Birimlerine teşekkür ediyor.

SEDAŞ bölgesindeki elektrik dağıtım faaliyetlerini 9 yıldır özel şirket statüsünde ve 4 il de (Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bolu’da) 3,5 milyon nüfus için 24 saat 365 gün esası ile bölgesindeki 1.7 Milyona ulaşan kayıtlı elektrik kullanıcısına kesintisiz enerji sağlamak amacıyla, yatırım çalışmalarını sürdürürken, aynı zamanda sayaç okuma, arıza bakım onarım, genel aydınlatma, kaçak mücadelesi, sayaç arıza, sayaç muayene ve laboratuvar kontrolü ile sayaç değişim çalışmalarını da gerçekleştiriyor.