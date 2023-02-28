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Mevlana Fetih Camii'nde Depremzedeler İçin Mevlit Okundu (VİDEOLU HABER)

Gebze'de , depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Mevlana mahallesi fetih Camii'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Mevlana Fetih Camii'nde Depremzedeler İçin Mevlit Okundu (VİDEOLU HABER)

28 Şubat 2023 Salı 12:51

 Gebze Mevlana mahallesi gençleri depremde hayatını kaybedenler icin 26.03.2023 pazar günü Fetih camiinde Mevlid-i Şerif programı düzenledi.

  Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için Fetih Camii'nde mevlit okunup ikram da bulunuldu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programa çok sayıda vatandaşın yanısıra deprem bölgelerinden ilimize gelen depremzedelerde katıldı.

  Programda Kur'an-ı Kerim, ilahi, salavat ve tesbihatlar okunmasının ardından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

  Programın düzenlenmesinde emeği olan Selda Çakırer mevlit ile ilgili “ Bugün (26.03.2023 pazar) günü merkez Kahramanmaraş olan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Mevlana mahallesi Fetih camisinde mevlit verdik. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.Ayrıca bu mevlit için yardımlarını ve desteklerini esirgemeyen dost-komşu ve akrabalara sonsuz teşekkürlerimi  sunuyorum.“ diye konuştu.



https://youtube.com/shorts/bzQ4VEaBMMA?feature=share












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